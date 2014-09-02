В зоне платной парковки от Садового до ТТК нанесут новую разметку

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На 152 улицах в зоне платной парковки от Садового кольца до ТТК нанесут новую разметку, сообщил M24.ru источник в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

При этом будет нанесена не только парковочная разметка, но и обновлена вся дорожная. Разметка будет наноситься термопластиком и холодным пластиком. В некоторых местах она будет светодиодной, для этого в нее будут добавлены световозвращающие микростеклошарики.

На демаркировку старой разметки и нанесение новой между Садовым кольцом и ТТК будет потрачено около 93 млн рублей. При этом подрядчик должен будет выдать двухлетнюю гарантию на свою работу. Дорожников обяжут наносить разметку только в сухую погоду при температуре не ниже 10 градусов. Все 152 улицы будут "переразмечены" до 10 декабря 2014 года.

Напомним, что с 1 августа в зону платной парковки вошли улицы за пределом Садового кольца - в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово. Полный список улиц размещен на сайте parking.mos.ru. Стоимость часа стоянки там составляет 40 рублей. В декабре платная зона может расшириться и на некоторые другие улицы внутри ТТК.

"Москва в цифрах": Зона платной парковки продолжает расширяться

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца. С 5 декабря зона платной парковки распространилась на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

Час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".