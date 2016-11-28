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Новости

28 ноября 2016, 16:02

Город

Московский зоопарк получит из Сингапура редких животных и птиц

Фото: kultura.mos.ru

Пара больших оленьков, трехцветные спрео, красные ибисы и розовые колпицы переедут в Московский зоопарк из Сингапурских Зоологических садов, сообщает пресс-служба департамента культуры.

В обмен на них в Сингапур из Москвы отправятся сенегальские и толстохвостые галаго, а также пара черных антилоп. Об этом договорились обе стороны в рамках Дней Москвы в Сингапуре, которые прошли с 23 по 25 ноября.

Зоопарки решили обмениваться опытом работы и делиться информацией в природоохранной, просветительской, научно-исследовательской и рекреативной сферах.

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