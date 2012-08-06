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06 августа 2012, 05:20

Памятник Людмиле Гурченко открыли на Новодевичьем кладбище

памятники Людмила Гурченко

Памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко открыли в субботу на ее могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"За последний год скульпторы Юрий Хоровский и Юрий Шабельников стали для меня самыми близкими людьми, им удалось сделать все так, как мы задумывали с самого начала", - сказал, открывая памятник, вдовец Гурченко Сергей Сенин.

Монумент выполнен в двух цветах: примерно две трети памятника сделаны из белого мрамора, а его правая часть - из черного гранита. Также из белого мрамора выполнено изображение молодой Людмилы Гурченко почти в полный рост. Основание двухметрового монумента сделано из серого камня. Черными буквами на белоснежном мраморе выложено имя артистки и даты ее жизни. На обратной стороне памятника высечена фраза самой Гурченко: "Дорогие зрители! Я живу и работаю для вас!".

Памятник, который до открытия был укрыт белым полотнищем, собравшимся показали под музыку из последнего фильма Гурченко "Пестрые сумерки", в котором она выступила режиссером, композитором и сыграла главную роль. Монумент высоко оценили друзья и поклонники актрисы.

Церемония получилась очень неформальной: люди пели песни, читали стихи, делились воспоминаниями. На ней можно было увидеть самых близких друзей Людмилы Марковны: режиссера Эльдара Рязанова, более полувека назад открывшего актрису зрителям в своей "Карнавальной ночи", актеров Александра Ширвиндта и Армена Джигарханяна, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, музыканта Стаса Намина и многих других. Пришла и дочь Гурченко Мария Королева с правнучкой актрисы Тасей, обе держали в руках букеты белых хризантем, передает ИТАР-ТАСС.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года, ей было 75.

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