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Москва 24

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Общество

11 апреля 2016, 14:56

Экономическая ситуация заставила москвичей вспомнить об огородах

огороды общество экономическая ситуация

Москвичи начали переходить на натуральное хозяйство

Экономическая ситуация в стране отразилась на росте популярности огородов. За последний год семь процентов опрошенных горожан начали выращивать на своих участках овощи, фрукты и ягоды. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал фермер Максим Ливси.

"Даже на обычных шести сотках можно вырастить достаточный урожай овощей и фруктов для себя и своей семьи. Сейчас на огороде можно вырастить не только привычные огурцы и картошку, но и помидоры черри или бальзамик", – объяснил Ливси.

По данным ВЦИОМ, более 80 процентов дачников в России выращивают на своих участках продукты для семейного потребления. В основном, москвичи съедают свой урожай сами, но некоторые и продают.

Как отметил эксперт, за 25 лет многие забыли, что такое сезонность. С точки зрения потребителя, это прогресс, так как люди могут есть зимой, те продукты, которые раньше были доступны только в летний период. Но сезонность сильно отражается на себестоимости овощей и фруктов.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице начали работу ярмарки выходного дня. В этом году для москвичей открыты 102 базара в разных округах города.

Напомним, 70 процентов мест на ярмарках выходного дня отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство.

Остальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, еще два года назад всего лишь 30 процентов всех мест от ярмарок выходного дня приходилось на фермеров, в прошлом году эту долю увеличили до 50 процентов, и в этом году – до 70.

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