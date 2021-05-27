Эксперты рассказали, как избежать конфликтов в общественном транспорте

Испортить себе настроение в метро и автобусах проще всего – достаточно сделать замечание невоспитанному человеку. Москва 24 выясняла, стоит ли тратить нервы на перепалку с трамвайным хамом и как выйти из конфликта.



Случайный мой попутчик

Меняются поколения, облик города, условия жизни, а москвичей по-прежнему раздражает поведение некультурных пассажиров общественного транспорта. Скандалы разгораются, когда люди нарушают правила этикета, мешают попутчикам. По словам психолога Эльдара Осипова, во все времена мегаполис являлся изобилием факторов фрустрации – то есть особого эмоционального состояния, которое возникает, когда человек, сталкиваясь с препятствиями и проблемами, не может достичь своих целей, а удовлетворение его желания становится невозможным.

"Такие фрустрации особенно усиливаются в общественном транспорте и быстро перерастают в агрессию и предконфликтную ситуацию. Виной тому замкнутость пространства и нарушение личных границ из-за плотности пассажирского потока", – комментирует эксперт.

Психолог отмечает, что невежливых пассажиров можно условно разделить на две группы: "сопротивляющиеся" и "несведущие". Первому типу, по словам специалиста, присуще сопротивление социально одобряемым формам поведения. Их поведение связано с неспособностью переживать похвалу или благодарность по отношению к себе. Действия "несведущих" же характеризуется отсутствием знания норм поведения в силу своего возраста или недостаточного воспитания, уточняет Осипов. Психолог советует научиться не нагнетать агрессию, призывая "нарушителя" к достойному поведению, не раздражаться самому и держать себя в рамках, когда человек в транспорте ведет себя некрасиво.



Уйти от конфликта

И все-таки не каждый способен удержаться от замечания, когда видит, что попутчик нарушает законы вежливости. Например, толкает соседей по вагону набитым до отказа рюкзаком или сидит нога на ногу, мешая проходу.

"Любое ваше сообщение, содержащее критику или укор, – это вторжение в личные границы человека, – предостерегает Эльдар Осипов. – И чем больше у этого процесса очевидцев, тем больше будет встречной агрессии, так как каждый наблюдатель воспринимается как ваш потенциальный союзник".

По словам психолога, чтобы не нарастала агрессия оппонента, надо сократить количество элементов вторжения в личную зону, то есть уменьшить число свидетелей вашего общения с этим человеком. "В идеале после обращения к невежливому пассажиру лучше сразу отойти в сторону. Но постарайтесь, чтобы это не выглядело как бегство. Сделайте так, будто вы проходили мимо и словно между прочим доверительным тоном тихо обратились к вашему оппоненту", – советует специалист. Он также добавил, что раздражение подобными ситуациями обычно возникает в случаях, когда в поведении человека чувствуется намерение и вызов.



Понять и простить

Президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рекомендует в ситуации, когда кто-то причиняет вам дискомфорт, думать о том, что, возможно, этот человек несчастлив и ему в этот момент очень плохо.

"Интимная дистанция на языке этикета составляет 35 сантиметров, а многие, в том числе и я, тяжело переносят вторжение в личное пространство, – говорит эксперт. – Помню неприятное ощущение, когда в полупустом вагоне метро кто-то встал сбоку от меня таким образом, что наши руки соприкоснулись. Я повернулась и увидела юную, худенькую девушку с очень грустным выражением лица. Мне стало ее жаль, и чувство гнева сразу отпустило. Так что если думать о том, что люди ведут себя неэтично не от хорошей жизни, то становится проще это перенести".



Джентльмены – редкость

Порой люди предпочитают терпеть дискомфорт, чтобы при выяснении отношений не нарваться на грубость или не сорваться самим. Но мало кто способен спокойно смотреть на сидящего в вагоне парня, когда перед ним стоят старики и дети. "С позиции этикета мужчины обязаны уступать место всем женщинам вне зависимости от того, беременны они, в возрасте или молоды. Таковы правила хорошего тона", – отмечает Альбина Холгова.

Порой полные сил пассажиры не то что не уступают места, но и первыми устремляются в вагон метро или салон автобуса.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Их такими воспитали, и это трагедия. Галантность украшает мужчину, а хамство, напротив, уничтожает в нем истинные мужские качества. Джентльмен не будет сидеть, если стоит хотя бы одна дама. Но это эталон, который в реальной жизни редко встретишь.

Но как быть, если все места заняты, а вам хотелось бы сесть? Эксперт советует действовать доброжелательно, поскольку если мы обратимся к нарушителю грубым тоном, то вероятность того, что к нашей просьбе прислушаются, ничтожно мала. Скорее всего, мы услышим встречную грубость.



Не только вежливость

Впрочем, далеко не все пассажиры согласны уступить место после вежливой просьбы. Можно ли действовать более напористо? По словам Альбины Холговой, в крайнем случае обстоятельства могут вынудить к решительным действиям.

"Конечно надо правильно воспитывать детей, – отмечает эксперт. – Не должно быть такого, когда мама с 12-летним мальчиком заходит в метро и он садится, а она стоит. Это абсурд. Сесть должна мама, и тогда мальчик будет расти с пониманием, что такое хороший тон и уважительное отношение к женщинам. И, разумеется, нам всем надо думать о комфорте окружающих нас людей. Тогда поездки в общественном транспорте не будут раздражать".

Специалист по этикету считает, что человек, которому сделали замечание, запомнит это надолго, а может быть и на всю оставшуюся жизнь.

