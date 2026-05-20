Диетолог Ромашина: здоровому человеку можно съедать до 400 граммов окрошки в день

Окрошка противопоказана при ряде диагнозов, в том числе при гастрите и язве желудка, предупредили врачи. О том, кому еще стоит быть аккуратным с одним из самых популярных летних блюд, а также сколько его можно съедать и как разнообразить традиционный рецепт, – в материале Москвы 24.

С рыбой и томатами

В летний сезон в Сети можно найти немало необычных рецептов окрошки, если наскучил классический вариант. Среди них вариант с семгой и айраном. Для ее приготовления понадобится 300 граммов семги, 4–5 картофелин, 3 яйца, 3 свежих огурца, зелень, айран, сметана для заправки, соль и перец.

Семгу, картофель и яйца нужно отварить и остудить, затем нарезать все ингредиенты и положить в общую емкость. Далее залить рыбно-овощную смесь айраном и отправить в холодильник на час. Перед подачей добавить соль, перец и сметану. По желанию можно положить кубики льда.

Также в Сети советуют приготовить окрошку на томатном соке. Для нее понадобится 300 граммов куриного филе, 2 свежих огурца, 3 картофелины, 4 яйца, зеленый лук, укроп, 1 литр томатного сока, соль и перец по вкусу.

Картофель, куриное филе и яйца нужно отварить и дать остыть. Далее нарезать все ингредиенты: огурцы – соломкой, мясо и картофель – кубиками, яйца – ломтиками, а зелень мелко нашинковать. Все ингредиенты перемешать в удобной посуде, посолить и поперчить. Перед подачей залить томатным соком.

Помимо этого, пользователи предлагают приготовить окрошку с чесноком. Для нее понадобится 500 миллилитров кефира, 200 граммов болгарского перца, по 100 граммов помидоров и огурцов, 2 яйца, 3 листа салата, 80 граммов майонеза, 3 зубчика чеснока, сок лимона, черный перец и зелень.

Перец, листья салата, помидоры и огурцы нужно помыть и мелко нарезать. Яйца сварить и нарубить дольками. Чеснок пропустить через пресс и смешать с майонезом, лимонным соком, солью и перцем. Затем ингредиенты необходимо соединить в миске, добавить приготовленную заправку и перемешать, а после – залить кефиром. Перед подачей можно украсить ломтиками вареного яйца или мелко нарезанной петрушкой.

Кладезь витаминов

При этом интегративный нутрициолог Юлия Шарапова отметила в разговоре с Москвой 24, что идеальная окрошка должна состоять из минимального количества ингредиентов. По ее словам, в целом достаточно зелени, свежего огурца (клетчатка), картофеля (углеводы), вареных яиц и мяса (белок).

"Мясо лучше использовать нежирное: курицу, индейку, говядину или субпродукт, например вареный язык. При этом можно сократить количество картофеля, чтобы не утяжелять блюдо из-за высокого содержания крахмала", – посоветовала она.

Шарапова добавила, что важно не превратить окрошку в салат "Оливье", поэтому нужно полностью исключить переработанные ингредиенты: колбасу, ветчину, копчености. Эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров, соли и химических добавок, что может вызвать хроническое воспаление в организме.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог В качестве заправки можно по своему вкусу выбрать дополнительный источник белка в виде кефира или айрана. Также подойдет обычная минеральная вода и квас. При этом он может быть и магазинным, необязательно готовить его дома. Главное – внимательно изучить этикетку перед покупкой. Сахар в промышленном квасе должен быть не на первом или втором местах.

В свою очередь, вода с майонезом считается самым неподходящим вариантом для заправки окрошки из-за высокой калорийности и отсутствия полезных веществ, подчеркнула Шарапова.

Эксперт также пояснила, что в 100 граммах блюда, приготовленного из мяса, овощей и с кисломолочной заправкой, содержится примерно 100 килокалорий.

"Но если добавить в блюдо колбасу, майонез и побольше картофеля, то при подсчете калорийности можно смело умножать цифры на 2", – предупредила нутрициолог.

Шарапова указала, что хоть окрошка и сбалансированное блюдо, которое может считаться отдельным приемом пищи, все же лучше придерживаться принципа разнообразия при составлении рациона. Ее можно чередовать с другими холодными супами, отметила эксперт.

Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина в беседе с Москвой 24 добавила, что окрошку можно считать полезным блюдом за счет витаминов С (необходим для укрепления иммунитета), группы К (жирорастворимые соединения, важные для контроля свертываемости крови и укрепления костной ткани), В (группа веществ, критически важных для работы нервной системы и клеток), А (необходимы для зрения, иммунитета, кожи), а также калия, магния, натрия, фосфора и железа.

В день здоровый человек может съесть 250–400 граммов окрошки за один прием. В сутки рекомендуется употреблять 1–2 порции, учитывая общую калорийность и жирность рациона, добавила Ромашина.

При этом окрошка подойдет не только для питания взрослых – ее можно давать и маленьким детям.





Ольга Ромашина клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Вводить окрошку в рацион можно с 1 года, но в адаптированном виде. В качестве основы следует использовать несладкий кефир или йогурт вместо кваса. Важно исключить соль, горчицу, хрен и специи. Мясо, яйца и овощи должны быть мелко нарезаны или натерты.

Однако есть и те, кому от окрошки лучше отказаться. Это блюдо противопоказано при гастрите и язве желудка (особенно с кислыми или острыми компонентами), панкреатите, заболеваниях кишечника, так как есть риск вздутия, диабете (при использовании сладкого кваса) и повышенной кислотности желудочного сока, заключила Ромашина.