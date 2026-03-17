Психолог Сурина назвала интернет небезопасным местом для исповедей

В китайских социальных сетях завирусился тренд на кибер-исповедальни. Это особое "место", где молодые люди могут свободно делиться эмоциями и проблемами, не боясь осуждения. Насколько экологичен такой способ "самотерапии", разбиралась Москва 24.

В Сеть за исповедью

Виртуальные исповедальни завирусились в китайских соцсетях, сообщил South China Morning Post.

Суть тренда заключается в том, что под постами с фотографией пустой комнаты или в прямых эфирах пользователи анонимно изливают душу незнакомцам. Они делятся чувством вины, тревогой и трудностями, о которых не могут рассказать семье или друзьям.

По данным СМИ, на сегодняшний день кибер-исповедальни собрали более 50 миллионов просмотров на китайских платформах. При этом тенденция зародилась еще в 2021 году, когда инфлюенсер из Америки, известная как Ники, начала одеваться в костюм монахини во время прямых эфиров и приглашать пользователей на своеобразную исповедь. Вдохновленные этим форматом, пользователи из Китая начали создавать свои онлайн-версии, отметили журналисты.

Причем признания, которыми делятся некоторые, иногда касаются мелких неприятностей и повседневных мелочей. Например, один пользователь признавался, что почти месяц откладывал написание диплома. Второй сознался в том, что купил поддельную сумку премиального бренда и выставлял ее напоказ из-за тщеславия. Кто-то пропускал так много занятий, что оказался на дне рейтинга и с трудом получил стажировку – такие истории вызывали сочувствие, а пользователи пытались дать советы.

Однако встречались и более серьезные признания: кто-то рассказывал, что тайно бросил школу, тратил деньги на игры, хотя их нужно было отдать за обучение. Более того, один аноним использовал страховую выплату после смерти матери, чтобы закрыть долги, за что получил осуждение со стороны.

По данным СМИ, тренд привел к развитию более узких сообществ. Например, есть комнаты для исповеди, посвященные субкультурам, браку, азартным играм, стрессу от учебы и работы. Отдельные пространства созданы для тех, кто хочет обсудить темные стороны своего характера в связи с типами личности или знаки зодиака.

Небезопасная среда

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос отметила в разговоре с Москвой 24, что кибер-исповедальни – это форма эмоциональной разгрузки.

"Также анонимность в таких онлайн-исповедальнях снижает страх осуждения. Можно говорить на любые темы, любой ник себе поставить. Это, безусловно, механизм рабочий – появляется раскованность и будто отсутствие осуждения", – отметила психолог.

Подобная исповедь может стать стартом к реальному решению проблемы. Человек способен поделиться и понять, что его беспокоит и как он будет дальше справляться с проблемой, добавила эксперт.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог В чем двусмысленность таких онлайн-исповедален? Человек может воспринимать это не всерьез, и более того, чтобы быть замеченным в таком сообществе, может специально начать делать что-то, о чем можно рассказать. Особенно это страшно для подростков, которые хотят демонстрировать что-то, быть замеченными.

Специалист подчеркнула, что ошибочно сравнивать такую онлайн-исповедь с тем, что происходит в церкви. В последнем случае есть священник, который призывает к чему-либо, а после человек начинает корректировать свое поведение. Примерно то же самое происходит во время похода к психологу: у клиента появляется внутренний запрос, как изменить себя.

"И еще одно страшное последствие – это эффект нормализации и легализации. Создается ощущение, что можно вести себя как угодно, а потом сходить, поделиться этим. Таким образом критичность к себе снижается, никакие поступки не считаются такими зазорными. Вроде как все можно. Это опасно, нормы общества начинают размываться", – предупредила психолог.

В свою очередь, психолог Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 обратила внимание еще и на другую опасность подобной искренности в Сети: неприятие проблем со стороны других.

"Интернет – небезопасное пространство, где находятся разные пользователи. Человек может столкнуться с осуждением и критикой от агрессивных комментаторов. И это способно усугубить его отношение к себе, к ситуации, к другим, так как Сеть – среда непредсказуемая," – предупредила Сурина.





Ангелина Сурина психолог Именно поэтому существуют психологи и этические нормы: анонимность, безопасность и профессиональное понимание. Клиент должен чувствовать себя защищенным, знать, что специалист не расскажет миру, не осудит, не будет критиковать, а постарается понять и помочь профессионально.

Тем, кто все-таки хочет прибегнуть к подобной онлайн-исповеди, эксперт порекомендовала заранее обозначить себе темы, на которые пользователь готов говорить публично.

"Стоит понимать, где можно встретиться с небезопасной средой, где могут осудить, и как на это получится отреагировать", – посоветовала психолог.

Особенно важно думать о последствиях, так как осуждение и критика вместо поддержки могут привести к непоправимым результатам, заключила Сурина.

