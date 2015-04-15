Поликлиника нового поколения: как медицина переходит в электронный формат

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Электронные медкарты и рецепты, отмена записи к врачу по SMS и возможность отслеживать в интернете загруженность поликлиник – M24.ru выяснило, что нового ждет систему здравоохранения столицы.

Поликлиники начали выписывать электронные рецепты

За год работы сервиса "Электронный рецепт" в столичных поликлиниках было выписано в электронном виде 6,1 миллиона рецептов, из них 5,49 миллиона – льготные.

На сегодняшний день все 660 столичных поликлиник подключились к сервису, а 365 из них могут выписывать рецепты на льготные лекарства.

По данным ЕМИАС, теперь врачу требуется всего полминуты, чтобы выписать рецепт, тогда как ранее эта процедура занимала более трех минут. Специалисты подсчитали, что у врачей высвобождается около 675 тысяч часов рабочего времени, которое они могут потратить на более тщательный осмотр больных.

Всего за год в столице было выписано 13,5 миллиона рецептов, в том числе 12,5 миллиона льготных.

Электронные карты появятся до конца года

В столичных поликлиниках до конца этого года могут появиться электронные амбулаторные карты. Ввести электронные карты в поликлиниках попросили москвичи в рамках краудсорсинг-проекта "Московская поликлиника".

"Мы надеемся, что этот электронный сервис будет реализован до конца этого года. Вещь востребованная не только для пациента, который таким образом может получить возможность знакомиться со всем тем, что происходит с его здоровьем через личный кабинет, но и для врачебного сообщества", – сообщал журналистам глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Среди прочего москвичи предложили создать систему оценки пациентами качества работы поликлиник и отдельных врачей, увеличить время работы поликлиник и обеспечить работу поликлиник в выходные дни.

Москвичи получат доступ к электронным картам

Москвичи могут получить доступ к данным своих электронных медицинских карт. Предполагается, что для оформления доступа желающий должен будет написать заявление на портале госуслуг и выбрать провайдера.

Замруководителя департамента информационных технологий Владимир Макаров заявлял, что 90 процентов опрошенных горожан поддержали такую идею. По его словам, сейчас ведется разработка программ для доступа интернет-компаний к данным электронных медкарт. При этом сами провайдеры не будут иметь права пользоваться этими данными.

Отмена записи к врачу – по SMS

Вместо санкций за неявку к врачу столичные власти хотят дать пациентам поликлиник возможность отменять или переносить визит через SMS.

Как рассказал М24.ru руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, итоги краудсорсингового проекта "Моя поликлиника" показали, что москвичи хотят иметь такой сервис, поэтому столичные власти приступили к разработке проекта.

Эксперимент пройдет в городских поликлиниках № 64 в районе Соколиная Гора, №175 в районе Ивановское Восточного округа и некоторых других.

Некоторые поликлиники города начали такие эксперименты по собственной инициативе.

Москвичи смогут следить за загруженностью поликлиник онлайн

В ближайшее время москвичи получат доступ к данным ситуационного центра, отслеживающего записи в лечебные учреждения. Таким образом, горожане смогут узнать динамику доступности каждой поликлиники и конкретного врача.

Благодаря работе ситуационного центра за месяц доля пациентов, которые смогли записаться на прием к терапевту через три дня и позднее, сократилось в 14 раз.

Если запись свободная, поликлиника отображается на интерактивной карте зеленым цветом. Если же сроки ожидания приема терапевта составляют 3–4 дня, то поликлиника попадает в "желтую" зону, если 5 дней и более – в "красную".

Напоминания о прививках будут рассылать на смартфоны

Пациентам московских поликлиник до конца 2015 годаначнут рассылать напоминания о том, что они могут пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа.

Москвичам на смартфоны также будет приходить информация об изменении работы поликлиник и других нововведениях, сообщил M24.ru замруководителя департамента информационных технологий Владимир Макаров.

Информацию будут получать все пользователи городских приложений, таких как "Наш город" или "Активный гражданин". Власти будут использовать не SMS, а мгновенные сообщения – push-уведомления от скачанных мобильных приложений.

"Push-уведомления оправляет сама программа, установленная на телефоне. Это бесплатная услуга, в отличие от платных SMS сотовых операторов", – отметил Владимир Макаров.

По его словам, с таким инструментом власти смогут рассылать любые уведомления о работе городских поликлиник и информировать горожан о новых возможностях. "К примеру, в поликлиниках существует календарь прививок для детей, можно такие уведомления отправлять родителям", – сказал Макаров.

Оценить работу врачей можно будет по SMS

Московские власти прорабатывают возможность обратной связи поликлиник и пациентов. Об этом M24.ru ранее рассказал замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров.

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов оценки работы врачей со стороны москвичей: через SMS, с помощью специальных кнопок "Нравится" и "Не нравится" на выходе из врачебного кабинета, а также через портал госулуг и инфоматы.

По словам Макарова, сейчас ведомство просчитывает финансовую составляющую вопроса. Решение о том, каким именно образом пациенты смогут оценивать работу врача после посещения поликлиники, власти примут в мае. Сами сервисы могут появиться уже осенью этого года.

"Сейчас прорабатывается целый блок вопросов, связанных с обратной связью пациентов с медицинским учреждением, – рассказал Макаров. – Это могут быть SMS, push-уведомления, интеграция сервиса в личный кабинет на портале госуслуг и в информационные киоски". Сейчас также прорабатывается система кнопок "Нравится" и "Не нравится" на выходе из кабинетов врачей. Такая система реализована, к примеру, в Сбербанке.

Рецепты на молочную кухню – за пять минут

Рецепты на молочную кухню, справки в бассейн и детсад можно будет получить за пять минут во всех поликлиниках города. Об этом сообщил главврач поликлиники № 180 Валерий Вечорко в ходе презентации проекта "Здоровое детство".

"Предлагается открыть во всех детских поликлиниках города специальные кабинеты, в которых можно получить рецепт на молочную кухню, справку для оформления ребенка в бассейн или детсад. Длительность приема в таких кабинетах составляет пять минут", – сказал Вечорко.

С каким результатом завершился проект "Московская поликлиника"

По его словам, новый сервис в поликлинике № 180 снял нагрузку с педиатров. Проект пока тестируют только в одном учреждении, однако в перспективе внедрить такие кабинеты могут во всех детских поликлиниках города.

Зарплаты врачей – в единой электронной системе

До конца 2015 года все московские больницы будут рассчитывать зарплаты сотрудников в единой централизованной системе. С ее помощью они будут вести учет кадров.

"В некоторых медицинских учреждениях до 85 процентов расходов лежат в области оплаты труда. Безусловно, одна из задач на ближайшее время – обеспечить прозрачность этих данных", – сообщил агентству "Москва" заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Владимир Макаров.

По его словам, город должен иметь полную информацию о том, что реально происходит с кадровым ресурсом в отрасли.

Эффективность работы медучреждений оценят по данным ЕМИАС

Департамент здравоохранения Москвы разрабатывает ключевые показатели эффективности деятельности медучреждений.

По словам начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова, сейчас идет первый этап, на котором вырабатываются показатели эффективности деятельности руководителей медицинских учреждений.

Они будут полностью основываться на данных ЕМИАС, статистической или бухгалтерской отчетности. Приказ с ключевыми показателями эффективности деятельности медучреждений должен появиться уже в 2015 году.