Вирусолог оценил идею запретить в России "быстрые свидания" в период пандемии

В преддверии Дня всех влюбленных общественники обратились в министерство здравоохранения РФ с просьбой запретить "быстрые свидания", поскольку они могут спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом. Предполагается, что такие ограничения будут действовать до конца пандемии. Разбираемся, могут ли романтические мероприятия негативно повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране и нужно ли их отменять.



Не время для свиданий?

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить быстрые свидания на фоне приближающегося Дня святого Валентина, который традиционно отмечают 14 февраля. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По мнению общественника, быстрые свидания могут спровоцировать всплеск заболеваний коронавирусом. Вместе с тем он подчеркнул, что ограничения на такие мероприятия должны действовать до конца пандемии.





Владимир Петров первый зампред Общественной палаты Ленинградской области "В данной связи прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на проведение публичных массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Валентина. Ведь именно этот день, как правило, связан с объятиями, поцелуями, проведением "быстрых свиданий" и иных действий, предусматривающих тесный контакт людей".

В свою очередь, организатор "быстрых свиданий" в столице Алена Шустер объяснила, что сейчас подобные мероприятия проводятся в среднем с 20 участниками, а до пандемии на встречи приходили примерно по 50–100 человек. По ее мнению, таких мер вполне хватает для минимизации риска заражения коронавирусом.

"Мы пробовали переходить на онлайн-формат. Люди общались как посредством переписки, так и по видеосвязи. В первом случае проблема заключается в том, что человек видит только фото собеседника. Если же говорить о быстрых свиданиях по видеосвязи, то невозможно считать то количество невербальной информации, которая доступна при личной встрече", – подытожила Шустер.

"Быстрые свидания" в этом году в городе организуют на колесе обозрения в парке "Сказка" в Крылатском 13 и 14 февраля.

По правилам, девушки остаются в кабинках, а парни меняются после каждого круга колеса. Свидания будут продолжаться, пока каждый из участников не встретится друг с другом. После этого все заполнят карту симпатий, где отметят людей, которые им понравились больше всего.



Не лишать живого общения?

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 оценил предложение отменить "быстрые свидания" на период пандемии. Он предупредил, что с увеличением числа контактов растет и вероятность распространения коронавируса, а также ОРВИ. Тем не менее запрещать полностью романтические мероприятия не нужно, полагает специалист.

По его мнению, если участники таких встреч будут соблюдать все меры предосторожности, в том числе не снимать маски, то ожидать серьезного всплеска заболеваемости не стоит.





Алексей Аграновский вирусолог "Я бы не запрещал на период пандемии такие милые развлечения для нашей молодежи. Не надо никого притеснять, есть общие правила по тому, как надо себя вести в разгар пандемии, и всем понятно, что надо делать".

Врач-терапевт Надежда Чернышова также назвала предложенную меру избыточной. Однако она отметила, что поберечь свое здоровье все-таки будет не лишним.

"Начнем с того, что это в первую очередь социальная ответственность каждого человека: с любыми признаками простуды и плохого самочувствия лучше всего оставаться дома. Нужно думать о том, что мы можем быть источником заражения для других людей, не надо их подвергать такому риску", – объяснила врач в разговоре с Москвой 24.

Организатором подобных встреч, по мнению специалиста, лучше заранее все продумать: ограничить количество участников и обеспечить соблюдение всех санитарных норм.





Надежда Чернышова врач-терапевт "Все равно люди так или иначе встречаются в разных местах. Если все будут при этом в масках, хорошо, если на руках будут еще перчатки, то почему бы и не пообщаться. Тем более, если не приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра".

Специалист подчеркнула, что несмотря ни на что жизнь продолжается и люди ищут общения, поскольку пандемия и так заметно урезала возможность живых встреч. "Пусть лучше такие мероприятия будут, и они пройдут регламентировано в соответствии с эпидемиологическими нормами, нежели подпольно без какого-либо контроля", –подытожила врач.