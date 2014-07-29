Более 3 тысяч столичных выпускников 2013-2014 года стали медалистами

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Медалью "За особые успехи в обучении" в 2013-2014 учебном году были награждены 3210 столичных выпускников, сообщила во вторник пресс-служба департамента образования Москвы.

«Среди награжденных медалью 206 выпускников из 103 образовательных организаций являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников», - сообщили пресс-службе Департамента образования Москвы. Всего же школу в Москве в этом году закончили более 50 тысяч человек.

Напомним, московская медаль "За особые успехи в обучении" была учреждена зимой нынешнего года. Медаль вручается победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, выпускникам, которые либо набрали 100 баллов на ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, либо набрали более 220 баллов на ЕГЭ по трем предметам или же имеют в аттестате только оценки "отлично". Медаль золотистого цвета представляет собой диск диаметров 40 миллиметром и толщиной 3 миллиметра.

29 декабря 2012 года был принят закон об отмене с 2014 года вручения медалей "За особые успехи в обучении". Но 20 мая 2014 года Госдума приняла федеральный закон, который вернул медали выпускникам. Однако никаких льгот при поступлении в высшие учебные заведения они не дают. В 2013 году, до последних изменений в законодательстве и изменений условий вручения медалей, в столице было вручено 1,5 тысячи золотых медалей.