Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 июля 2014, 15:22

Более 3 тысяч столичных выпускников 2013-2014 года стали медалистами

образование выпускники Всероссийская олимпиада школьников медаль

Фото: M24.ru

Медалью "За особые успехи в обучении" в 2013-2014 учебном году были награждены 3210 столичных выпускников, сообщила во вторник пресс-служба департамента образования Москвы.

«Среди награжденных медалью 206 выпускников из 103 образовательных организаций являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников», - сообщили пресс-службе Департамента образования Москвы. Всего же школу в Москве в этом году закончили более 50 тысяч человек.

Напомним, московская медаль "За особые успехи в обучении" была учреждена зимой нынешнего года. Медаль вручается победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, выпускникам, которые либо набрали 100 баллов на ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, либо набрали более 220 баллов на ЕГЭ по трем предметам или же имеют в аттестате только оценки "отлично". Медаль золотистого цвета представляет собой диск диаметров 40 миллиметром и толщиной 3 миллиметра.

29 декабря 2012 года был принят закон об отмене с 2014 года вручения медалей "За особые успехи в обучении". Но 20 мая 2014 года Госдума приняла федеральный закон, который вернул медали выпускникам. Однако никаких льгот при поступлении в высшие учебные заведения они не дают. В 2013 году, до последних изменений в законодательстве и изменений условий вручения медалей, в столице было вручено 1,5 тысячи золотых медалей.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать