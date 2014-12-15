Началась электронная запись детей в первый класс

Начала работу электронная система записи в столичные школы

На портале гослуслуг открылась открылась регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы школ на 2015/2016 год.

Для записи в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации. В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

Добавим, что в электронном заявлении родители могут указать не более трех образовательных учреждений, одно из которых должно быть рядом с местом проживания, причем туда зачисление ребенка в первый класс гарантировано.

Кроме того, воспитанники дошкольных отделений школ могут быть зачислены в первые классы этой же школы переводом по личному заявлению родителей, регистрация на Портале госуслуг не требуется. В 2013 году таким путем были зачислены более 20 тысяч будущих первоклассников", - сообщили M24.ru в пресс-службе департамента образования.

При этом для записи в первый класс на текущий учебный год нужно обратиться в окружную службу информационной поддержки.

Отметим, что электронная регистрация - не единственное нововведение, упрощающее жизнь родителям школьников. Так, в 2013 году появились первые электронные дневники. В марте 2014 года глава департамента информационных технологий города Артем Ермолаев объявил, что все столичные школы пользуются электронными дневниками. При этом 36% учебных заведений полностью отказались от бумажных дневников (остальные школы пока используют и электронные, и обычные дневники).

Кроме того, с 2014 года в 75 школах проходит эксперимент по внедрению электронных учебников. Занятия проходят по 11 электронным учебникам: по русскому языку, литературе, истории России, алгебре и геометрии, физике и химии, изобразительному искусству и музыке. С помощью электронного носителя можно также выполнить практические задания, лабораторные и контрольные работы.