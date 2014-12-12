Электронная регистрация детей в первый класс откроется 15 декабря

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Регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы школ на 2015/2016 год будет открыта 15 декабря, сообщается на сайте госуслуг Москвы.

Заявления через портал будут принимать только в школы, подведомственные департаменту образования города.

При этом для записи в первый класс на текущий учебный год нужно обратиться в окружную службу информационной поддержки.

В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

Для записи в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации.

Отметим, что электронная регистрация - не единственное нововведение, упрощающее жизнь родителям школьников. Так, в 2013 году появились первые электронные дневники. В марте 2014 года глава департамента информационных технологий города Артем Ермолаев объявил, что все столичные школы пользуются электронными дневниками. При этом 36% учебных заведений полностью отказались от бумажных дневников (остальные школы пока используют и электронные, и обычные дневники).

Кроме того, с 2014 года в 75 школах проходит эксперимент по внедрению электронных учебников. Занятия проходят по 11 электронным учебникам: по русскому языку, литературе, истории России, алгебре и геометрии, физике и химии, изобразительному искусству и музыке. С помощью электронного носителя можно также выполнить практические задания, лабораторные и контрольные работы.