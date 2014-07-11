Рособрнадзор запретил прием студентов в 8 негосударственных вузов

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Рособрнадзор запретил прием студент в восемь негосударственных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.
"За неисполнение предписаний об устранении нарушений в установленные сроки Рособрнадзором изданы распоряжения о запрете приема в восемь образовательных организаций", - говорится в сообщении.
В список попали: Современная гуманитарная академия, Высшая школа предпринимательства, Международный университет восстановительной медицины, Институт международных экономических отношений, Институт управления и информатики, Московский налоговый институт, Экономико-юридический институт и Институт социальных наук.
Ранее межведомственная комиссия составила список из 1010 российских вузов, которым рекомендовано повысить эффективность. Большая часть вошедших в список учебных заведений - коммерческие. Вместе с тем в перечень попали 79 государственных вузов. Всего в мониторинге участвовали 968 вузов и 1356 филиалов. Их учредителям было предписано повысить эффективность. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, за 2013-2014 учебный год у 30 вузов отозвали лицензию, было составлено 114 протоколов о нарушениях и проведено более 60 проверок.
Международный университет восстановительной медицины основан в 2010 году. Реализует образовательные программы послевузовского профессионального образования по направлениям восстановительной медицины, курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры, медицинской реабилитации, спортивной медицины.
Институт международных экономических отношений (ИМЭО) основан в 1998 году как негосударственное образовательное учреждение. Вуз готовит специалистов в области внешнеэкономической деятельности с углубленным изучением делового английского языка.
Институт управления и информатики создан в 2004 году. Институт осуществляет подготовку кадров (бакалавров, специалистов и магистров) по 9 направлениям и 14 специальностям высшего профессионального образования
Московский налоговый институт был основан в 2002 году. Он осуществляет образовательную деятельности по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов, способных решать задачи, поставленные перед налоговыми органами.
Экономико-юридический институт основан в 2003 году. Основной профиль, который реализуется в институте по направлению "Юриспруденция" - гражданско-правовой, подготовка юристов для работы с юридическими лицами. По направлению подготовки бакалавра экономики основным профилем является "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях".
Институт социальных наук был создан в 1995 году как инновационный проект группы сотрудников Института Европы РАН.
Высшая школа предпринимательства основана в 1992 году Палатой торговли и промышленности города Монпелье и Россельхозбанком.
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