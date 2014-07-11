Рособрнадзор запретил прием студентов в 8 негосударственных вузов

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Рособрнадзор запретил прием студент в восемь негосударственных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

"За неисполнение предписаний об устранении нарушений в установленные сроки Рособрнадзором изданы распоряжения о запрете приема в восемь образовательных организаций", - говорится в сообщении.

В список попали: Современная гуманитарная академия, Высшая школа предпринимательства, Международный университет восстановительной медицины, Институт международных экономических отношений, Институт управления и информатики, Московский налоговый институт, Экономико-юридический институт и Институт социальных наук.

Ранее межведомственная комиссия составила список из 1010 российских вузов, которым рекомендовано повысить эффективность. Большая часть вошедших в список учебных заведений - коммерческие. Вместе с тем в перечень попали 79 государственных вузов. Всего в мониторинге участвовали 968 вузов и 1356 филиалов. Их учредителям было предписано повысить эффективность. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, за 2013-2014 учебный год у 30 вузов отозвали лицензию, было составлено 114 протоколов о нарушениях и проведено более 60 проверок.