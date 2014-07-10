В Москве могут создать Независимый центр оценки качества образования

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В столице планируют открыть независимый Центр оценки качества образования, сообщило в четверг Агентство "Москва" со ссылкой на директора Московского центра качества образования (МЦКО) Алексея Рытова.

По его словам, в настоящее время идут переговоры с Рособрнадзором о создании организации. "Я надеюсь, что это будет целая сеть в округах, где директор будет пользоваться сервисом - пригласили, сделали замеры", - пояснил Рытов.

В свою очередь, замруководителя МЦКО Елена Зозуля добавила, что Центр может начать свою работу уже в предстоящем учебном году.

"Есть планы в ближайшее время открыть такой Центр с достаточно большими полномочиями и достаточно большим охватом детей и видов диагностики. Но пока нет самого Центра и функционала, говорить о том, чем он будет заниматься, немножко рано", - отметила она.