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Общество

10 июля 2014, 19:58

Каждый пятый призывник имеет высшее образование - Минобороны

образование Минобороны призывники

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 19 процентов призывников этого года имеют высшее образование, сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на начальника направления призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ полковника Алексея Князева.

По его словам, в 2014 году на службу призвано более 20 900 выпускников вузов.

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"То есть почти каждый пятый призывник - это уже состоявшийся молодой человек 23-25 лет, имеющий специальность, которая позволит министерству обороны максимально эффективно использовать этот потенциал", - отметил полковник.

Всего за весенний призыв планируется направить в войска 41 600 специалистов, что составляет 27% от общего числа призывников. Из них 40 100 человек получили подготовку в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).

9 июля Совет Федерации одобрил закон, который позволит готовить на военных кафедрах вузов сержантов и солдат. Согласно документу, студенты-очники смогут заключать с Минобороны России договор об обучении по программам подготовки не только офицеров, но и сержантов, старшин, а также солдат и матросов запаса на военной кафедре своего вуза.

После обучения на военной кафедре студентам будут присваивать воинское звание рядового, матроса или сержанта, старшины. Затем они будут зачисляться в запас.

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