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Жизнь в мире

30 июля 2014, 19:47

Человекообразные обезьяны могут исчезнуть с лица Земли

обезьяны зоология биологи жизнь в мире исследователи угроза жизни приматы Джейн Гудолл сокращение популяции

Фото: ИТАР-ТАСС

Через несколько десятилетий с лица земли могут исчезнуть человекообразные обезьяны, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на зоолога Джейн Гудолл.

По ее словам, за последние 50 лет численность шимпанзе сократилось с 2 миллионов особей до 300 тысяч. Главной причиной вымирания животных Гудолл называет "скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции". В биологии это явление называется "инбридинг".

Еще одной причиной исчезновения обезьян зоолог считает "агрессию человечества против дикой природы". Джейн Гудолл добавила, что "если человечество потеряет обезьян, то только потому, что исчезнут тропические леса".

Отметим, что, по данным ООН, около 90 процентов ареалов обитания человекообразных обезьян в Африке и почти 100 процентов ареалов в Азии будет затронуто деятельностью человеческой цивилизации к 2030 году. Так, к истреблению животных приводят: развитие инфраструктуры, вырубка лесов, а также добыча минерального сырья, нефти и газа.

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Джейн Гудолл - посол мира ООН, приматолог, этолог и антрополог из Великобритании, обладатель ордена Британской империи. Она известна по многолетнему изучению социальной жизни шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании.

Ученая была одной из первых, кто начал давать исследуемым животным имена вместо номеров.

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