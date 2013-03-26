Пассажиров наземного транспорта будут поощрять бонусами

Новая маршрутная сеть привлечет пассажиров

Пассажиров наземного транспорта, которые пользуются новым проездным "Тройка" будут поощрять бонусными баллами. В перспективе появится возможность обналичить их в кафе, на парковках, в магазинах и даже некоторых столичных театрах. Акция коснется тех, кто покупает проездные на большое количество поездок.

Программа бонусов будет интересна москвичам, если с ее помощью действительно можно будет что-то оплатить или сэкономить. Но маловероятно, что это заставит всех автомобилистов пересесть на общественный транспорт, рассказал в эфире "Москва FM" сопредседатель межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Александр Морозов.

"Бонусы могут склонить вас к выбору в том случае, когда все одинаково. Я думаю, что бонусы не очень многих людей заставят пользоваться общественным транспортом", - считает Морозов.

Московские власти предпринимают и другие меры для повышения популярности общественного транспорта. В частности, ввели новое билетное меню и разрабатывают маршрутную сеть.

"Наконец-то мы от множества маршрутов, которые ходят раз в час, перейдем к одному маршруту, который ходит каждые пять минут. Это стратегическая задача", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы в целом повысить привлекательность городского транспорта автобусы и маршрутки должны ходить достаточно часто и по расписанию. А у пассажиров должна быть возможность отследить местонахождение своего автобуса.

Напомним, в Москве состоялась презентация дизайна новых билетов на общественный транспорт. Со 2 апреля билеты на автобус, трамвай и троллейбус станут желто-оранжевыми, билеты "90 минут" – зелеными, а "единый" билет останется в голубом цвете.