Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наземный транспорт

26 марта 2013, 08:56

Пассажиров наземного транспорта будут поощрять бонусами

наземный транспорт поощрение бонусы

Новая маршрутная сеть привлечет пассажиров

Пассажиров наземного транспорта, которые пользуются новым проездным "Тройка" будут поощрять бонусными баллами. В перспективе появится возможность обналичить их в кафе, на парковках, в магазинах и даже некоторых столичных театрах. Акция коснется тех, кто покупает проездные на большое количество поездок.

Программа бонусов будет интересна москвичам, если с ее помощью действительно можно будет что-то оплатить или сэкономить. Но маловероятно, что это заставит всех автомобилистов пересесть на общественный транспорт, рассказал в эфире "Москва FM" сопредседатель межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Александр Морозов.

"Бонусы могут склонить вас к выбору в том случае, когда все одинаково. Я думаю, что бонусы не очень многих людей заставят пользоваться общественным транспортом", - считает Морозов.

Московские власти предпринимают и другие меры для повышения популярности общественного транспорта. В частности, ввели новое билетное меню и разрабатывают маршрутную сеть.

"Наконец-то мы от множества маршрутов, которые ходят раз в час, перейдем к одному маршруту, который ходит каждые пять минут. Это стратегическая задача", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы в целом повысить привлекательность городского транспорта автобусы и маршрутки должны ходить достаточно часто и по расписанию. А у пассажиров должна быть возможность отследить местонахождение своего автобуса.

Напомним, в Москве состоялась презентация дизайна новых билетов на общественный транспорт. Со 2 апреля билеты на автобус, трамвай и троллейбус станут желто-оранжевыми, билеты "90 минут" – зелеными, а "единый" билет останется в голубом цвете.

Сюжет: Карта "Тройка": инструкция по применению

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать