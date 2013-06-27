Российскую академию наук необходимо реформировать - Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Российскую академию наук необходимо реформировать и в этой связи готовится проект соответствующего закона.

"Сейчас в России шесть госакадемий, включая так называемую "большую" Академию наук... Система управления этими структурами сложилась еще в 30-40-е годы прошлого века под влиянием субъективных факторов и, конечно, уже не в полной мере соответствует современным задачам развития страны", - приводит "Интерфакс"слова премьера.

Эта система давно нуждается в обновлении. "И эта тема обсуждается", - сказал глава правительства.