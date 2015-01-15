Астронавты сами восстановят поврежденные системы МКС

На американском сегменте МКС, где 14 января сработали датчики об утечке аммиака, астронавты самостоятельно восстановят системы. Об этом сообщил начальник российского ЦУПа Максим Матюшин, передает телеканал "Москва 24".

Специалисты уже озвучили предполагаемые причины инцидента. По их версии, произошел программный сбой в компьютере, который управлял системой охлаждения. Замеры показали, что концентрация примесей в воздухе сейчас находится в норме.

"Сейчас продолжается детальный анализ, и функционирование американского сегмента восстановлено не в полном объеме. Астронавты из США еще вчера вечером ушли в американский сегмент и сейчас проводят работы по плану", - сказал Максим Матюшин.

Накануне NASA опровергло информацию об утечке аммиака в американском сегменте МКС. Нештатная ситуация была связана со скачком давления в охлаждающем контуре.

Представитель агентства Роб Нэвиc заявлял, что в центре управления полетами был замечен рост давления в водяном контуре системы охлаждения, а это могло указывать на возможность утечки аммиака, но подтверждения такой информации у специалистов нет.

В настоящее время на борту космической станции находятся шесть человек: это американцы Барри Уилмор и Терри Верст, итальянка Саманта Кристофоретти, а также россияне Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров.