Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

15 января 2015, 19:05

Астронавты сами восстановят поврежденные системы МКС

наука космос астронавты Максим Матюшин

Астронавты сами восстановят поврежденные системы МКС

На американском сегменте МКС, где 14 января сработали датчики об утечке аммиака, астронавты самостоятельно восстановят системы. Об этом сообщил начальник российского ЦУПа Максим Матюшин, передает телеканал "Москва 24".

Специалисты уже озвучили предполагаемые причины инцидента. По их версии, произошел программный сбой в компьютере, который управлял системой охлаждения. Замеры показали, что концентрация примесей в воздухе сейчас находится в норме.

"Сейчас продолжается детальный анализ, и функционирование американского сегмента восстановлено не в полном объеме. Астронавты из США еще вчера вечером ушли в американский сегмент и сейчас проводят работы по плану", - сказал Максим Матюшин.

Накануне NASA опровергло информацию об утечке аммиака в американском сегменте МКС. Нештатная ситуация была связана со скачком давления в охлаждающем контуре.

Ссылки по теме

Представитель агентства Роб Нэвиc заявлял, что в центре управления полетами был замечен рост давления в водяном контуре системы охлаждения, а это могло указывать на возможность утечки аммиака, но подтверждения такой информации у специалистов нет.

В настоящее время на борту космической станции находятся шесть человек: это американцы Барри Уилмор и Терри Верст, итальянка Саманта Кристофоретти, а также россияне Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать