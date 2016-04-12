Победитель "Умниц и умников" – о том, каково идти путем Ломоносова

Фото предоставлено Даниилом Рябовым

В пятницу, 1 апреля, из Москвы в Архангельск отправился необычный поезд. В нем – 100 одаренных школьников из 29 регионов России и ближнего зарубежья, которым предстоит возвратиться в столицу две недели спустя. Они повторят путешествие Михаила Ломоносова.

Ученик десятого класса череповецкой школы №21 Даниил Рябов попал в Ломоносовский обоз нестандартным образом. Вместо конкурса эссе ему пришлось проходить жесткий отбор интеллектуальной игры "Умницы и умники", в которой его лично отметил бессменный ведущий передачи Юрий Вяземский. Даниил рассказал корреспонденту m24.ru об игре, а также о том, что дала ему поездка из Архангельска в Москву.

– Как ты стал членом Ломоносовского обоза? Остальные ребята писали эссе.

– В Вологодской области проходил региональный этап телевизионной гуманитарной игры "Умницы и умники Вологодчины". В финале 23 марта пять победителей этой игры в качестве приза получили сертификат на участие в просветительском проекте "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее". Благодаря этой игре мы и стали членами Ломоносовского клуба.

– Напомни нашим читателям правила игры.

– Региональная игра "Умницы и умники" являлась почти полной копией федерального этапа игры. Правила очень схожи. Единственная разница в том, что участвовали ребята не со всей России, а из Вологодской области. В игре имеются три дорожки разной длины. Зеленая – четыре клетки, желтая – три клетки и красная – две. Три участника, которые называются агонистами, отвечают на вопросы и продвигаются вперед. Побеждает тот, кто первый прошел свою дорожку.

На зеленой при ответах на вопросы можно допустить две ошибки, на желтой одну, на красной ошибаться нельзя, но поэтому она и самая короткая. Перед выходом на дорожки агонисты выступают с тридцатисекундным эссе на предложенную тему. В финале мне попалась тема: "Спешите делать добрые дела". В конкурсе красноречия у меня получилось занять первое место, и я выбрал желтую дорожку.

– Как прошла финальная игра?

– На дорожках победить у меня не получилось. Девушка на красной сумела опередить меня. Победителей было пять, а игры всего три. Дополнительно отбирались два победителя из числа так называемых теоретиков. Теоретики участвуют в игре, также отвечая на вопросы, но не на дорожках. Они зарабатывают ордена. Перед заключительной третьей игрой у меня не было ни одного ордена. Я уже думал, что все потеряно. Но за последние четыре вопроса этой игры мне удалось заработать три ордена.

На финальный этап к нам приехал сам Юрий Вяземский, который ведет эту телевизионную программу на Первом канале. Он был в жюри и, когда отобрал четырех победителей, сказал: "Не очень хорошо, что у нас одни девочки. Нужно бы выбрать еще и мальчика". Так получилось, что он выбрал меня. Это было неописуемое чувство восторга и радости.

Фото предоставлено Даниилом Рябовым

– Все пять победителей игры "Умницы и умники Вологодчины" поехали в Ломоносовский обоз?

– Нет. Так получилось, что одна девушка не смогла поехать, так как участвовала во всероссийском этапе Олимпиады по истории, уже на федеральном уровне. Поехали четверо из нас. Одна из участниц присоединилась по ходу обоза в Вологде.

– Победители "Умницы и умники" готовят проект к защите в финале Ломоносовского обоза?

– У нас нет конкретного проекта. Потому что проект-презентацию ребята составляют по ходу обоза по теме своего эссе. Почти все попали сюда благодаря конкурсу эссе. Мы, как участники игры "Умницы и умники", тоже писали эссе, на тему: "Современна ли классика?" Но наше сочинение шло вне конкурса. Оно было нужно, чтобы попасть на игру "Умницы и умники", и его тема не соответствует темам Ломоносовского обоза.

Но мы наравне с остальными участвуем в обозе, проходим общеобразовательную программу. В пути мы получили эксклюзивные знания, которые сложно получить где-то еще. Например, мы побывали в Северодвинске на закрытом предприятии в центре атомного подводного судостроения, которое называется "Севмаш". На этом предприятии сосредоточено все производство атомных подводных лодок. Там был очень жесткий пропускной контроль. Это было действительно здорово и познавательно.

Фото предоставлено Даниилом Рябовым

– Наш обоз подходит к концу. Что дала тебе эта поездка?

– Мы ехали изначально из Архангельской области. Я многое узнал о родине Ломоносова. О его родном селе, также о селе Холмогоры, которое располагается рядом с местом рождения великого ученого. Меня впечатлила поездка по тем местам, где побывал сам Ломоносов. Также мне понравились лекции об Арктике, в первую очередь по исследованию нефтегазовой промышленности этого региона. Эта отрасль мне показалась весьма перспективной для российской науки, потому что Арктика до сих пор исследовалась весьма мало. Соответственно, те ресурсы, что представлены там, огромны.

Я очень горд, что мы проезжаем через Вологодскую область. Для меня это действительно очень значимо. Я посещаю родные места. И даже сам узнаю об истории родного края то, чего не знал до этого. Мы посещаем много музеев и знакомимся с культурой краев и областей. Это здорово, потому что здесь собрались ребята из разных уголков России. И таким образом они могут приобщиться к культуре других регионов.

– Даниил, ты талантливый парень и можешь реализовать себя в самых разных направлениях. Чем ты хотел бы заниматься в будущем?

– Я думаю, что моя будущая профессия будет связана не с гуманитарными предметами, а с предметами технического цикла. Я очень люблю физику и математику. Предполагаю, что могу получить образование инженера с военным уклоном. Возможно, моя профессия будет связана с программированием. В век научно-технической революции востребованы программисты. Но, честно сказать, я пока не определился с основной профессией.

Я считаю, что будущая профессия должна быть связана с твоими увлечениями. Что это должно быть близко тебе. Нужно выбирать не то, что от тебя хотят другие, а то, что ты хочешь сам. Конечно, эта профессия должна быть прибыльной. Но здорово, когда сочетается хорошая зарплата и увлечения.