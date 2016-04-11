Добрая воля: откуда берутся альтруисты и почему не все люди хотят спасать мир

Фото: YAY/ТАСС

В Мосгордуме обсуждают идею создания центра для обучения волонтеров. Добровольцев хотят учить помогать на крупных массовых и международных мероприятиях. Сетевое издание m24.ru выяснило, как люди становятся волонтерами и отчего зависит, будем ли мы помогать ближнему или пройдем мимо того, кто нуждается в нашей помощи. Как желание помогать зависит от времени и количества людей вокруг. Кто придумал слово "альтруист". И как стремление помогать безвозмездно объясняли учение и философы.

Кроме того, мы пообщались с волонтерами города и узнали, как они стали заниматься добрыми делами. Свои истории рассказали директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, координатор движения "Курский вокзал – бездомные дети" Анна Федотова и руководитель Содружества волонтеров "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв.

В обществе 20 процентов добровольцев

Социальные психологи подсчитали: в обществе примерно 20 процентов добровольцев. Это показали эксперименты Стэнли Милгрэма. Также была выявлена закономерность: в стрессовой ситуации гораздо больше людей способно на добрые поступки, чем в благополучной обстановке. Как показывает практика, в стабильной ситуации люди больше склонны заботиться о личных интересах.

Проблема доброго самаритянина

Почему одни люди становятся добровольцами, волонтерами, спасателями, а другие – нет? Этот вопрос волновался многих исследователей.

В психологии есть цикл экспериментов, исследующих эту тему. Его назвали "Проблемой доброго самаритянина". В основе исследования лежит библейская притча. Она рассказывает, как один человек, возвращаясь из Иерусалима в Иерихон, попал в руки бандитов, которые избили его до полусмерти, ограбили и бросили на дороге. Проходивший мимо священник, увидев умирающего, перешел на другую сторону. Но когда несчастного увидел самаритянин, его сердце наполнилось состраданием, и он ему помог. Накормил, обогрел, поселил и дал денег.

Притча показывает, что совершать добрые безвозмездные поступки готовы далеко не все.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В наши дни ученые решили экспериментальным путем узнать: от чего же зависит альтруизм? В одном из экспериментов испытуемыми были студенты-теологи. Им дали задание за две недели выучить и прочитать перед комиссией учебную проповедь о добром самаритянине. В назначенный час каждый испытуемый должен был по одиночке прийти в определенный отдаленный корпус и произнести проповедь перед комиссией. По дороге к месту чтения проповеди испытуемому студенту встречался человек, который явно нуждался в помощи: он хватался за сердце, задыхался и падал. Психологии в это время сидели в кустах и смотрели, что будут делать студенты-теологи – будут помогать или пройдут мимо.

Оказалось, склонность оказывать помощь незнакомцам на улице слабо связана с моральными убеждениями студентов. Но сильно связана с ситуацией. Главным фактором, определяющим поможет ли испытуемый нуждающемуся или нет, оказалось время. Те студенты, которые опаздывали на чтение проповеди, намного реже останавливались и помогали незнакомцу, чем те, которые шли на экзамен заранее.

Каждый ждет, что поможет кто-то другой

Исследователи выявили еще один важный фактор, который заставляет людей становиться альтруистами – ответственность. Испытуемых собирали в коридоре и просили подождать начала эксперимента. В этой очереди вдруг одному человеку (подставному актеру) становилось плохо, он хватался за сердце и разыгрывал спектакль – падал, просил о помощи. Психологи в это время наблюдали за поведением испытуемых и смотрели на часы. Ученые считали, сколько должно пройти времени, пока кто-то решит оказать актеру помощь.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Выяснилось: чем больше собралось людей в коридоре, тем больше времени нужно, чтобы кто-то решил оказать помощь. Каждый человек ждет, что поможет кто-то другой. Но когда людей было мало, то помощь приходила намного быстрее. В ситуации, когда человеку стало плохо, а рядом с ним находится всего один человек, вероятность быстро получить помощь наиболее высокая.

Делаем вывод: если вдруг вам стало плохо в публичном месте, где находится много людей, то не надо кричать в воздух: "Помоги-помогите". Лучше взглядом выберете в толпе какого-нибудь конкретного человека и обратитесь с просьбой лично к нему. Тогда вероятность, что вы получите помощь, вырастет. Чтобы просьбы работали, они должны быть персональными.

Альтруизм Термин "альтруизм" предложил использовать французский философ Огюст Конт. Этим словом он предложил выразить принцип жизни, противоположный эгоистическим взаимоотношениям. Он назвал его "живи для других". Философ считал, альтруизм – социальное чувство, которое позволяет развиваться обществу. Термин "альтруизм" предложил использовать французский философ Огюст Конт. Этим словом он предложил выразить принцип жизни, противоположный эгоистическим взаимоотношениям. Он назвал его "живи для других". Философ считал, альтруизм – социальное чувство, которое позволяет развиваться обществу. Природу альтруизма ученые и философы понимали по-разному. В России философ Владимир Соловьев считал, что в основе альтруизма лежит жалость и сострадание. Его идея хорошо иллюстрирует русский менталитет. Чарльз Дарвин был убежден, что в основе альтруизма лежит механизм адаптации людей в социальной группе и естественный отбор. Дети альтруистов выживали лучше, чем дети эгоистов. Психоаналитики считали, что альтруисты сами не осознают мотивы своих действий. Зигмунд Фрейд полагал, что к добрым поступкам нас часто толкает чувство вины. Карен Хорни и Эрих Фромм были уверены, что в основе альтруизма лежит желание человека контролировать и доминировать. Когда мы помогаем другому, что мы чувствуем себя сильными и способными сделать доброе дело.





Истории волонтеров

Горожане, которые посвятили свою жизнь помощи другим людям, рассказали, как они стали заниматься волонтерством и что их привлекает в этом занятии.

Анна Федотова, координатор движения "Курский вокзал – бездомные дети":

Анна Федотова. Фото: vk.com/id6300021

– Я общалась на православном форуме в интернете. Был 2006 год, январь, мороз. Там появились сообщения о том, что бездомным детям на Курском вокзале нужна помощь. Они там замерзают и голодают.

Почему я решил им помочь? Никогда не задумывалась об этом. Это жизнь, это реальность. Я просто должна была это сделать.

Приготовила гречку и котлеты. За едой заехал другой волонтер, который сказал: "Еду приготовила, теперь поехали ее раздавать". И я поехала, не рассчитывая, что эта поездка вырастет в целый проект. Думала, буду помогать, пока холодно. На вокзале мы подружились с бездомными детьми. Кого-то нам удалось отправить домой, кого-то пристроить в приют, кто-то сел в тюрьму, кто-то погиб…

Мы поняли, в обществе не хватает связующего звена между улицей и людьми. И начали регулярно ездить и помогать. Сейчас с детьми проблема решена, и мы больше занимаемся помощью взрослым бездомным. Я уже занимаюсь помощью бездомным 10 лет.

Провожу отбор волонтеров для работы с бездомными. Мотивы помогать у людей разные. Кто-то сам не устроен. Они используют волонтерство как способ самоутверждения. Кто-то, наоборот, помогает другим людям, потому что у него есть такая возможность. У человека все более или менее хорошо, и он хочет поделиться своими ресурсами с другими: временем, деньгами, вещами. Когда помощь оказывается от избытка, она наиболее действенна. Хотя любая помощь нужна. Иногда именно человек, который находится сам в беде, может лучше понять другого нуждающегося.

Дмитрий Второв, руководитель Содружества волонтеров "Поиск пропавших детей":

Дмитрий Второв. Фото: vk.com/id21350528

– В мае 2009 года пропала девочка Аня М. Об этом я узнал из сообщений в соцсетях. Люди собирались, чтобы помочь в поисках ребенка. Я тоже решил откликнуться на сообщения, оказался небезразличен к беде. У меня возник порыв помочь. Почему? Все равно что, если вы идете по улице и видите бабушку с тяжелыми сумками, и помогаете ей их донести. Для меня это было естественно.

История с Аней закончилась трагедией. Мы нашли тело убитой девочки. Злоумышленник ее задушил и отвез в Подмосковье. Но то, что история получила широкую огласку в интернете, помогло найти свидетелей и поймать этого мужчину. Оказалось, Аня была не первой его жертвой. Удалось собрать доказательства и посадить его в тюрьму. Хорошо, что его поймали, а так бы он мог стать серийным маньяком.

Трагическая история Ани меня задела, и я начал заниматься волонтерской работой. Сначала мы создали сайт для помощи родителям, которые потеряли детей. Хотели предоставлять им всю нужную информацию. Сейчас волонтерство стало для меня настоящей работой. Больше ни на что времени не остается.

У меня всегда было желание изменить страну к лучшему. Иметь возможность влиять на события. Я надеюсь, что наша работа позволить сократить число пропадающих детей в стране.

Елизавета Олескина, директор Благотворительного фонда "Старость в радость":

Елизавета Олескина. Фото: vk.com/id1201763

– В студенческое время у меня была практика – мы ездили по деревням и собирали фольклор. Одним из мест сбора фольклора был сельский дом для пожилых людей. Я пришла туда и поняла, мы здесь весьма нужны этим людям. Мы увидели, что людям там одиноко. Пожилым были нужны внимание, помощь и забота.

Я стала заниматься волонтерством, потому что это мне приносит радость, отдачу. Я вижу, что ситуация меняется. Хочется быть полезным и делать что-то хорошее. Я этим занимаюсь уже восемь лет.