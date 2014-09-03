Впервые за 20 лет Россия отправит в космос женщину

Фото: federalspace.ru

Впервые за последние 20 лет в России в космический полет отправится женщина-космонавт Елена Серова, сообщил МИА "Россия сегодня" начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков. Запустить Серову планируют отправить на МКС 26 сентября.

Отметим, что это одна из двух женщин в российском отряде космонавтов. Вторая - Анна Кикина - может отправиться в космический полет через несколько лет. Кроме Серовой и Кикиной в российском отряде женщин-космонавтов больше нет.

Елена Серова

"Анна Кикина прошла тренировки. Сейчас у ребят из ее набора, которые выпустились, были тренировки по парашютной подготовке, затем они прошли выживание в пустыне на Байконуре. Очень высокий уровень подготовки Анны оценивают все инструкторы, которые с ней работали, поэтому я думаю, что это будет достойный космонавт", - заявил Лончаков.

По его словам, у Кикиной есть все необходимые данные. Однако он добавил, что отправиться в полет она сможет только через три-четыре года. "Сейчас им надо пройти подготовку в группах, потом назначение в экипаже", - объяснил Лончаков.

С декабря 2006 года Серова была зачислена в отряд космонавтов РКК "Энергия". Еще раньше, в марте 2001 года, она закончила Московский авиационный институт с квалификацией "инженер". Родилась Серова 22 апреля 1976 года в Приморском крае.

Анна Кикина, Олег Блинов и Петр Дубров (слева направо). Фото: gctc.ru

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В конце января 2012 года она подала документы на первый открытый конкурс в отряд космонавтов. Спустя год Кикина вместе с кандидатами в космонавты Олегом Блиновым и Петром Дубровым успешно прошла тренировку в подмосковном лесу по отработке действий после приземления в лесисто-болотистой местности зимой в течении 48 часов.

Валентина Терешкова. Фото: ИТАР-ТАСС

Всего же за российскую историю в космосе побывали всего три женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова.

Идея отправить женщину в космос родилась у помощника главкома ВВС по космосу генерал-лейтенанта Николая Каманина. Претенденток в женский отряд отбирали с особой тщательностью. Из сотни девушек со всего Советского Союза остановились лишь на пятерых: Валентине Терешковой, Ирине Соловьевой, Татьяне Кузнецовой, Валентине Пономаревой и Жанне Еркиной. Однако выбор все-таки пал на Терешкову.

При этом она стала не только первой женщиной в космосе, но и единственной представительницей прекрасного пола, совершивший одиночный полет.

Светлана Савицкая, Владимир Джанибеков и Игорь Волк (слева направо). Фото: federalspace.ru

17 июля 1984 года на пилотируемом корабле "Союз Т-12" на орбитальную станцию "Союз-7" отправилась Светлана Савицкая. Ее полет продлился 13 дней и стал памятен тем, что 25 июля совместно с Владимиром Джанибековым она первой из женщин совершила выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 34 минуты.

Полет в космос Елены Кондаковой состоялся 4 октября 1994 года в составе экспедиции Союз ТМ-20, а вернулась на Землю она только 22 марта 1995 года после 5-месячного полета на орбитальной станции "Мир". С 15 по 24 мая 1997 года она также летала и в качестве специалиста на американском корабле "Атлантис" в составе экспедиции STS-84.