Адель стала самым богатым британским музыкантом младше 30 лет

Рейтинг самых богатых британских музыкантов младше 30 лет возглавила певица Адель, сообщает The Daily Mail. Несмотря на то, что за последние четыре года певица не выпустила ни одного альбома, за 2014 год она заработала около пяти миллионов фунтов. Общее ее состояние оценивается в 50 миллионов фунтов.

Второе место в рейтинге занимает группа One Direction. Состояние каждого из ее участников оценивается в 25 миллионов фунтов. Отметим, не так давно поп-рок-группу покинул 22-летний Зейн Малик.

Общий рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании возглавляет сэр Пол Маккартни с супругой Нэнси Шевелл. Их состояние оценивается в 730 миллионов фунтов. На втором месте – композитор Эндрю Ллойд Уэббер (650 миллионов фунтов), на третьей позиции – группа U2 (431 миллион фунтов). Четвертую, пятую и шестую строчки занимают сэр Элтон Джон (270 миллионов фунтов), сэр Мик Джаггер (225 миллионов фунтов) и Кит Ричардс (210 миллионов фунтов) соответственно. На последнем – 39 месте – фронтмен Coldplay и бывший муж актрисы Гвинет Пэлтроу Крис Мартин (52 миллиона фунтов).