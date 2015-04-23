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Новости культурного мира

23 апреля 2015, 10:54

Адель стала самым богатым британским музыкантом младше 30 лет

музыканты Пол Маккартни Адель One Direction

Рейтинг самых богатых британских музыкантов младше 30 лет возглавила певица Адель, сообщает The Daily Mail. Несмотря на то, что за последние четыре года певица не выпустила ни одного альбома, за 2014 год она заработала около пяти миллионов фунтов. Общее ее состояние оценивается в 50 миллионов фунтов.

Второе место в рейтинге занимает группа One Direction. Состояние каждого из ее участников оценивается в 25 миллионов фунтов. Отметим, не так давно поп-рок-группу покинул 22-летний Зейн Малик.

Общий рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании возглавляет сэр Пол Маккартни с супругой Нэнси Шевелл. Их состояние оценивается в 730 миллионов фунтов. На втором месте – композитор Эндрю Ллойд Уэббер (650 миллионов фунтов), на третьей позиции – группа U2 (431 миллион фунтов). Четвертую, пятую и шестую строчки занимают сэр Элтон Джон (270 миллионов фунтов), сэр Мик Джаггер (225 миллионов фунтов) и Кит Ричардс (210 миллионов фунтов) соответственно. На последнем – 39 месте – фронтмен Coldplay и бывший муж актрисы Гвинет Пэлтроу Крис Мартин (52 миллиона фунтов).

Адель – английская певица, композитор и поэт, исполняющая поп-джаз, соул и блюз. Она лауреат десяти премий "Грэмми", пяти Brit Awards, а также премий "Золотой глобус" и "Оскар". Критики называют Адель новой Эми Уайнхаус, а также продолжательницей традиций известных певиц Этты Джеймс и Дасти Спрингфилд.

Дебютный альбом "19" Адель выпустила в 2008 году. Уже через неделю после релиза он возглавил UK Albums Chart, а после получил платиновый статус. Второй студийный альбом певицы называется "21", он был выпущен в 2011 году и через год разошелся общим тиражом более 25 миллионов экземпляров, возглавив многие хит-парады мира. Журналы Billboard и Rolling Stone назвали его лучшим альбомом 2011 года.

На данный момент певица работает над третьей пластинкой.


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