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Культура

28 января 2015, 16:54

ГМИИ имени Пушкина будет проводить экскурсии для беременных

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ГМИИ имени Пушкина запустит экскурсии для беременных

29 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдет пробная экскурсия для беременных, сообщает телеканал "Москва 24". От обычной экскурсии она отличается тем, что организаторы выделили время для отдыха будущих мам.

Регулярные экскурсии музей запустит в марте. Добавим, что отдельную программу в ГМИИ также разработали для мам с детьми 4-5 лет.

Кроме того, музей запускает серию экскурсий с киноведами и искусствоведами и открывает циклы бесед о новых выставках. В ГМИИ также продолжается проект "Пятницы в Пушкинском". В его рамках каждую пятницу с 19.00 до 21.00 проходят лекции, экскурсии, перформансы и концерты, посвященные конкретной теме. Так, например, ближайшие мероприятия приурочены ко Дню святого Валентина.

Отметим, в 2011 году первые экскурсии для беременных организовал Русский музей в Санкт-Петербурге.

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