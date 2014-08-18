При реконструкции Ваганьковского кладбища похитили 14 миллионов рублей

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Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили, что при реконструкции Ваганьковского кладбища было похищено 14 миллионов рублей, передает пресс-служба МВД России.

В 2007 году ГУП "Ритуал" заключила с крупной московской строительной компанией контракты на сумму свыше 259 млн рублей. Однако к нужному сроку подрядчик не выполнил своих обязательств. Реконструкция прошла лишь частично, при этом использовались более дешевые материалы и нарушался технический регламент.

Несмотря на это, компания "Ритуал" подписала акт приемки выполненных работ. В результате на счета фирмы-исполнителя необоснованно перечислили более 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

На данный момент полицейские проводят расследование и устанавливают лиц, причастных к хищению денег.