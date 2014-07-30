В больницах остаются 36 пострадавших в ЧП на "синей" ветке

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В столичных больницах остаются 36 пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метрополитена. Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Состояние еще 4 человек оценивается как тяжелое, в состоянии средней тяжести находятся 12 госпитализированных, в удовлетворительном - 18. Отмечается, что из больниц с момента аварии выписан 101 пострадавший.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.