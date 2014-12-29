В 2015 году рядом со станциями метро построят многоуровневые парковки

Рядом со станциями метро могут появиться многоуровневые парковки

Метрополитен в 2015 году проведет оценку необходимости строительства многоуровневых парковок рядом со станциями подземки. Этот пункт включили в программу развития метро, рассказал M24.ru главный архитектор Московского метрополитена Владимир Коротаев.

“В нашей программе развития есть новые перехватывающие паркинги, - рассказал Владимир Коротаев. - С введением новых станций и новых ТПУ будут строиться многоуровневые стоянки, в том числе и на тех станциях, которые будут сданы 2015 году”. Коротаев отметил, что пока не известно будут ли многоуровневые парковки механизированы. По его словам, это будет определено проектом строительства каждого ПТУ.

Напомним, что в следующем году планируется открытие восьми станций:

"Румянцево"

"Саларьево"

“Технопарк”

“Ховрино”

“Петровская-Разумовская”

“Бутырская”

“Фонвизенская”

“Котельники”

Сейчас при метрополитене работает 21 перехватывающая парковка, в том числе на станциях: “Славянский бульвар”, "Выхино", "Красногвардейская". Все они плоскостные. На этих парковках автомобилисты могут оставлять машины бесплатно с 6:00 до 21:30, если они сделают не менее двух поездок на метро. Для тех, кто хочет поставить машину, но метро не пользоваться, каждый час обойдется в 50 рублей. В ночное время парковка для всех стоит 100 рублей. Сейчас при метрополитене работает 21 перехватывающая парковка, в том числе на станциях: “Славянский бульвар”, "Выхино", "Красногвардейская". Все они плоскостные. На этих парковках автомобилисты могут оставлять машины бесплатно с 6:00 до 21:30, если они сделают не менее двух поездок на метро. Для тех, кто хочет поставить машину, но метро не пользоваться, каждый час обойдется в 50 рублей. В ночное время парковка для всех стоит 100 рублей. Самые загруженные парковки, которые заполняются полностью, находятся при станциях метро “Выхино”, “Измайловская”, “Новокосино” и “Строгино” В среднем стоянки при станциях метро заполняются на 63%. На девяти перехватывающих парковках установлены веломодули. Воспользоваться велопарковками можно бесплатно.





Зампред Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин подчеркнул, что рядом с новыми станциями метро необходимо делать парковки. “Себестоимость строительства одного машино-места в многоуровневой парковке обходится в 600-700 тысяч рублей, - говорит эксперт. - Но если парковка большая - от 500 машино-мест, то затраты на строительство уменьшаются приблизительно до 500 тысяч рублей за одно место”.

Многоуровневые парковки у метро должны быть сделаны с соблюдением всех требований, чтобы внутри могла проехать любая легковая машина, отметил Максим Воротилкин. “У больших джипов и минивэнов есть проблемы с проездов на многоуровневых стоянках в некоторых торговых центрах столицы, - продолжил эксперт. - Где-то очень узкие тоннели и крупные автомобили не могут в них развернуться, а где-то потолки низкие, и там тоже не проехать”. Он отметил, что многоуровневыми парковками при метро могли бы в ночное время пользоваться москвичи, которые живут поблизости, и не хотят оставлять машину во дворе. Например, чтобы ее не засыпало снегом зимой.

Заместитель проректора МАДИ, доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей Сергей Зеге поддержал идею строить у станций метро не обычные плоскостные, а многоуровневые парковки. “В Москве мало свободных земель, это касается и территорий, где откроются новые станции метро, - продолжил эксперт. - Многоуровневые парковки позволяют уместить на одном участке в несколько раз больше машин, чем на обычной плоскостной парковке”. Он отметил, что единственный минус многоуровневых стоянок в том, что у автомобилистов уходит больше времени на парковку там.

Технически организовать многоуровневый паркинг не сложно, считает эксперт. “Есть два основных варианта. В первом автомобиль поднимается на уровни по наклонным проезжим частям. Это самый распространенный способ организации многоуровневой парковки, который используется в гаражах больших домов и в торговых центрах. Второй вариант - лифт для автомобилей. Это более затратная и сложная система: машина заезжает в лифт, устройство поднимает ее на нужный этаж, потом двери лифта автоматически открываются”. Лифты используют на тех многоуровневых парковках, где места крайне мало и нет возможности отдавать место под наклонные заезды для машин, отметил Сергей Зеге.

Анастасия Мальцева