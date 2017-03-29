Северный вестибюль станции "Ленинский проспект" откроют в октябре 2017 года

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Работы по реконструкции северного вестибюля станции метро "Ленинский проспект" вышли на финишную прямую, передает Агентство "Москва".

Как рассказал замруководителя дирекции инфраструктуры метрополитена по капитальному ремонту и реконструкции Игорь Серебряников, реконструкция вестибюля находится на заключительном этапе. Подготовительные работы и демонтаж старого павильона завершены.

В настоящее время специалисты занимаются строительством фундаментов для новых эскалаторов модульного типа, изготовленных на заводе в Санкт-Петербурге. Обновленный вестибюль планируют сдать к началу октября 2017 года.

По словам заместителя главного инженера СМУ-4 компании "Метрострой" Алексея Прудникова, будут модернизированы системы водоснабжения, видеонаблюдения и оповещения пассажиров по громкой связи. Для маломобильных групп граждан в проекте реконструкции предусмотрены специальные лифты.

Рассказывая об облике будущего вестибюля, Прудников отметил удачное колористическое сочетание полов из красного гранита, серо-молочных стен из мрамора Коелга и витражей.

Кроме того, в вестибюле установят новые турникеты из нержавеющей стали, причем их количество увеличится почти втрое − с пяти до 14.