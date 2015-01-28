Около 300 входов в метро оснастили металлодетекторами

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Около 300 входов на станции московского метрополитена оснастили металлодетекторами. Все остальные входы в ближайшее время также обзаведутся рамками металлоискателей, сообщает Агентство "Москва".

В столичном метро в настоящее время насчитывается 196 станций. Большинство из них располагает двумя входами.

За январь правоохранители досмотрели в метро около 600 тысяч человек и обнаружили около 4 тысяч единиц травматического, холодного и огнестрельного оружия.

Ранее министерство транспорта России объявило, что все станции метро столицы должны быть оборудованы зонами досмотра пассажиров к 2017 году. Первые рамки безопасности появились в столице на станции "Добрынинская".

Где в метро появятся досмотровые зоны

Рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа обычно размещают около входа на станцию. В дверное оборудование устанавливают датчики, позволяющие обнаруживать радиоактивные и другие опасные вещества.

Кроме того, в этом году столичное метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.

Как ранее сообщало M24.ru, служба безопасности московского метрополитена утвердила временный список предметов, с которыми пассажиры не смогут пройти досмотровые зоны. В стоп-лист войдут оружие, боеприпасы, отравляющие и ядовитые вещества. Кроме того, пассажиров не пустят в метро с незачехленными коньками и лыжами, нескладными велосипедами, а также с животными без клеток.