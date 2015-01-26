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26 января 2015, 11:28

Московский метрополитен выпустит значки к юбилею

метро госзакупки конкурсы юбилеи Московский метрополитен значки

Первый поезд Московского метрополитена. Фото: ТАСС

Памятные нагрудные значки выпустят к 80-ой годовщине со дня пуска в эксплуатацию первой линии Московского метрополитена. Заявки на конкурс принимаются до 13 февраля 2015 года, сообщается на сайте Госзакупок.

Начальная цена договора - 3 944 553 рублей. Заказчиком выступает Московский метрополитен. Всего планируют выпустить 47 тысяч значков.

Ранее сообщалось, что к юбилею Московского метрополитена откроется виртуальный музей столичной подземки. Для пассажиров планируется разработать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках. Такую идею метрополитену предложила Молодежная школа урбанистики. Пилотный проект может быть запущен на станции "Проспект Мира".

Добавим, что 80-летие Московского метро будет отмечаться 15 мая 2015 года.

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Сюжет: 80-летие столичного метрополитена

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