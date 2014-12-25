Метрополитен просит временно не пользоваться станцией "Киевская" Кольцевой ветки

Фото: M24.ru

На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро образовалась давка. Об этом сообщает читатель M24.ru.

По словам очевидцев, огромная толпа образовалась на выходе из вестибюля станции.

Фото читателя M24.ru

По телефону "горячей линии" метрополитена подтвердили затруднения при входе и выходе со станции. По словам оператора, это связано с возросшим из-за снегопада пассажиропотоком.

В метрополитене просят выбирать другие маршруты.

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