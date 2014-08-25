Определены границы пяти новых транспортно-пересадочных узлов

Фото: invest.mos.ru

Границы новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) определились 21 августа на заседании градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой Сергеем Собяниным. На заседании речь шла о ТПУ, расположенных возле пяти станций метрополитена:

"Молодежная";

"Калужская";

"Нахимовский проспект";

"Южная";

"Борисово".

Самую большую территорию займет ТПУ у станции "Южная" в ЮАО – площадь участка составит более 20 гектаров.

Территория рядом со станцией метро "Южная", через которую ежедневно проходят около 88 тысяч пассажиров, сейчас не благоустроена: нет парковки для автомобилей, не хватает места для размещения остановок пригородного и городского наземного транспорта, которым пользуются до 15,9 тысяч человек в день. Ответственный секретарь комиссии Константин Тимофеев отметил, что зачастую водителям приходится высаживать пассажиров в не предназначенных для этого местах. На 20,9 гектара нового транспортно-пересадочного узла устроят не только остановки с навесами, но и велодорожку, стоянку для велосипедов, подземный переход и пешеходный бульвар.

Фото: invest.mos.ru

Объекты пересадочного комплекса "Молодежная" в ЗАО разместятся на 7,5 гектарах вдоль Ярцевской улицы, неподалеку от кинотеатра "Брест", торгового центра "Трамплин" и выходов из метро. В границы ТПУ попадают площадь Академика Петрова, автостоянка и несколько коммерческих объектов, которые будут изъяты в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту РФ – городу федерального значения Москве территорий". На территории образованного ТПУ построят транспортный терминал, перехватывающие парковки, торговую галерею и подземный пешеходный переход.

Создание ТПУ "Калужская" в ЮЗАО позволит решить проблему беспорядочной парковки возле выходов из метро, создать заездные карманы для общественного транспорта, убрать хаотично расположенные торговые палатки и расширить подземное пространство, создав там торговую зону. Новые места для парковки автомобилей и павильоны остановок разместятся на площади 19,6 гектара. Стоит отметить, что станция метро "Калужская" ежедневно пропускает 131 тысячу человек, а наземным транспортом в этой зоне каждый день пользуются 85 тысяч пассажиров.

Фото: invest.mos.ru

Для ТПУ "Борисово" в ЮАО отведут 4,64 гектара неподалеку от школы, торгового центра и автостоянки. Станция метро "Борисово" загружена меньше, чем другие станции возле транспортных узлов: через нее ежедневно проходят 37,7 тысячи человек. Однако новый пересадочный узел поможет существенно изменить окрестные территории: возле станции появятся не только инфраструктура для пассажиров (навесы, переходы, лифты для инвалидов), но и детский досуговый центр, гостиница, велодорожки, стоянки для такси и личного автотранспорта.

Фото: invest.mos.ru

Самый маленький транспортно-пересадочный узел появится рядом со станцией "Нахимовский проспект" в ЮЗАО. Он займет всего лишь 3,24 гектара, при том что через станцию каждый день проходят 61,5 тысячи человек, а наземным транспортом возле нее пользуются 16,6 тысячи горожан. В границах будущего ТПУ оказались торговые киоски и магазин, который не снесут, а реконструируют. Проект планировки узла предусматривает навесы над пассажирскими перронами, переходы, парковки вдоль Азовской улицы, расширение тротуаров.

Развитие ТПУ до 2020 года

Как уже сообщало M24.ru, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

А новый узел при деловом центре "Москва-Сити" объединит не только станцию метро и наземный транспорт: на территории комплекса планируется также выход к речному транспорту и строительство нового вертодрома с тремя посадочными площадками.

В Москве планируют построить 25-этажные ТПУ с парковками

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.

В столице планируют не только строить новые ТПУ, но и расширять имеющиеся узлы. Например, существующую зону возле метро "Планерная" планируют увеличить за счет строительства подземного перехватывающего паркинга на 600 машин и стоянки такси.