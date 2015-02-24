Авторизация в сети Wi-Fi на всех ветках в метро станет обязательной 28 февраля

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Обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi заработает на всех линиях московского метро 28 февраля, сообщил Агентству "Москва" представитель компании-оператора Wi-Fi в столичной подземке "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

"Обязательная идентификация пользователей Wi-Fi заработает в субботу, 28 февраля, на Арбатско-Покровской, Бутовской и Филевской линиях Московского метрополитена. Таким образом, в выходные обязательная идентификация появится на всех линиях метро", - рассказал Грабовский.

Отметим, для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Обязательную авторизацию уже запустили на Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической, Кольцевой, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской, Замоскворецкой, Каховской и Таганско-Краснопресненской линиях метро.

Делать доступ в Сеть платным в метро не планируют. Кроме того, в скором времени в поездах должно улучшиться качество телефонной связи. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

Напомним, в июле закон обязал пользователей общедоступных сетей Wi-Fi регистрироваться при подключении.