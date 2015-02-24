Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

24 февраля, 10:30

Авторизация в сети Wi-Fi на всех ветках в метро станет обязательной 28 февраля

метро Wi-Fi связь Илья Грабовский

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi заработает на всех линиях московского метро 28 февраля, сообщил Агентству "Москва" представитель компании-оператора Wi-Fi в столичной подземке "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

"Обязательная идентификация пользователей Wi-Fi заработает в субботу, 28 февраля, на Арбатско-Покровской, Бутовской и Филевской линиях Московского метрополитена. Таким образом, в выходные обязательная идентификация появится на всех линиях метро", - рассказал Грабовский.

Отметим, для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Ссылки по теме

Обязательную авторизацию уже запустили на Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической, Кольцевой, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской, Замоскворецкой, Каховской и Таганско-Краснопресненской линиях метро.

Делать доступ в Сеть платным в метро не планируют. Кроме того, в скором времени в поездах должно улучшиться качество телефонной связи. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

Напомним, в июле закон обязал пользователей общедоступных сетей Wi-Fi регистрироваться при подключении.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать