В "Детском мире" на Лубянке откроют вход на станцию метро

Макет Центрального детского мира. Фото: пресс-служба "Галс-Девелопмент"

В "Центральном детском мире" на Лубянке будет открыт вход на одноименную станцию метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя проекта реставрации здания Иван Виноградова.

"Исторически здесь предполагался прямой вход на станцию метро "Лубянка". Мы приспособили все необходимые помещения для этого перехода, и я думаю, что в ближайшее время он откроется", - сказал Виноградов.

По его словам, сейчас специалисты метрополитена ведут работы по наладке технического оборудования.

Реконструкция детского магазина, закрытого с 2008 года, уже завершена.

Как сообщалось ранее, в атриуме "Детского мира" закончился монтаж самых больших в мире механических часов. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей. Он достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре – вся конструкция занимает несколько этажей атриума.

Часы в "Детском мире" на Лубянке входят в пятерку главных мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу.

Напомним, после открытия "Центральный детский магазин на Лубянке" должен стать самым большим в мире магазином игрушек, центром детской индустрии.

В обновленном здании магазина будут организованы входы со всех четырех фасадов - со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная. Таким образом, в центре "Детского мира" образуется площадь, на которой будут сходиться потоки посетителей.

Общая торговая площадь универмага после реконструкции увеличится с 50 до 73 тысяч квадратных метров. Кроме огромных монументальных механических часов там появятся уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.

Около 20% площади займут детские образовательно-развлекательные функции. Откроется Детский город профессий "КидБург" и детский кинотеатр.

Центральной площадкой для проведения детских мероприятий будет атриум магазина, который вместит всех зрителей. Отдельная зона предполагается для ресторанов и кафе – это шестой и седьмой этажи здания. На седьмом этаже магазина также появится "Музей детства".