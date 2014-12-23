Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

23 декабря 2014, 18:11

В "Детском мире" на Лубянке откроют вход на станцию метро

метро реконструкция Детский мир проекты культурное наследие Иван Виноградов

Макет Центрального детского мира. Фото: пресс-служба "Галс-Девелопмент"

В "Центральном детском мире" на Лубянке будет открыт вход на одноименную станцию метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя проекта реставрации здания Иван Виноградова.

"Исторически здесь предполагался прямой вход на станцию метро "Лубянка". Мы приспособили все необходимые помещения для этого перехода, и я думаю, что в ближайшее время он откроется", - сказал Виноградов.

По его словам, сейчас специалисты метрополитена ведут работы по наладке технического оборудования.

Реконструкция детского магазина, закрытого с 2008 года, уже завершена.

Как сообщалось ранее, в атриуме "Детского мира" закончился монтаж самых больших в мире механических часов. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей. Он достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре – вся конструкция занимает несколько этажей атриума.

Ссылки по теме

Часы в "Детском мире" на Лубянке входят в пятерку главных мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу.

Напомним, после открытия "Центральный детский магазин на Лубянке" должен стать самым большим в мире магазином игрушек, центром детской индустрии.

В обновленном здании магазина будут организованы входы со всех четырех фасадов - со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная. Таким образом, в центре "Детского мира" образуется площадь, на которой будут сходиться потоки посетителей.

Общая торговая площадь универмага после реконструкции увеличится с 50 до 73 тысяч квадратных метров. Кроме огромных монументальных механических часов там появятся уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.

Около 20% площади займут детские образовательно-развлекательные функции. Откроется Детский город профессий "КидБург" и детский кинотеатр.

Центральной площадкой для проведения детских мероприятий будет атриум магазина, который вместит всех зрителей. Отдельная зона предполагается для ресторанов и кафе – это шестой и седьмой этажи здания. На седьмом этаже магазина также появится "Музей детства".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать