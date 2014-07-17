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Бесплатный вход в метро сохраняется на трех станциях столичной подземки. Турникеты отключены на "Киевской", "Молодежной" и "Кунцевской" в связи с большим потоком пассажиров.

Каждые десять секунд репродукторы, установленные в вестибюлях станций, сообщают пассажирам о свободном проходе в метро.

Бесплатный проход в метро на трех станциях введен после аварии поезда на Арбатско-Покровской линии. Поезда не ходят на участке от "Киевской" до "Молодежной", пассажиров развозят компенсационные автобусы.

Таким образом, большое количество пассажиров, которые раньше входили в метро на "Парке Победы" и "Славянском бульваре", теперь пользуются вестибюлями других станций метро, что создает огромные очереди. Для решения проблемы решено было отменить плату за проезд на трех станциях метрополитена.

Ситуация на "Киевской" усугубляется тем, что один из эскалаторов находится на ремонте. В результате в определенные часы переход с Кольцевой на Филевскую линию возможен только через станцию Арбатско-Покровской линии.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.