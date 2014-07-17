Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17 июля 2014, 10:17

Бесплатный вход в метро сохраняется на трех станциях

метро Киевская Молодежная бесплатный вход в метро

Фото: ИТАР-ТАСС

Бесплатный вход в метро сохраняется на трех станциях столичной подземки. Турникеты отключены на "Киевской", "Молодежной" и "Кунцевской" в связи с большим потоком пассажиров.

Каждые десять секунд репродукторы, установленные в вестибюлях станций, сообщают пассажирам о свободном проходе в метро.

Ссылки по теме

Бесплатный проход в метро на трех станциях введен после аварии поезда на Арбатско-Покровской линии. Поезда не ходят на участке от "Киевской" до "Молодежной", пассажиров развозят компенсационные автобусы.

Таким образом, большое количество пассажиров, которые раньше входили в метро на "Парке Победы" и "Славянском бульваре", теперь пользуются вестибюлями других станций метро, что создает огромные очереди. Для решения проблемы решено было отменить плату за проезд на трех станциях метрополитена.

Ситуация на "Киевской" усугубляется тем, что один из эскалаторов находится на ремонте. В результате в определенные часы переход с Кольцевой на Филевскую линию возможен только через станцию Арбатско-Покровской линии.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать