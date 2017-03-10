Ограничения движения 11 и 12 марта: что перекроют и как объехать

Некоторые вестибюли станций метрополитена закроют в предстоящие выходные, 11 и 12 марта, для проведения работ по благоустройству. Также для проезда будут недоступны некоторые улицы, и несколько автобусов изменят маршруты следования. Подробнее обо всех изменениях – в материале m24.ru.



Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закрытие вестибюлей станций метро

В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные закроют вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями.

10 марта с 22:00 и до открытия метрополитена 13 марта закроют:



восточный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через западный вестибюль;

северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль.

Также на выходные частично закроют вестибюль станции "Третьяковская" и до 15 марта ограничен проход через северный вестибюль станции "Крылатское".

Кроме того, работы по благоустройству вестибюлей проводятся на станциях:



"Кутузовская" (северный вестибюль, до 5 мая);

"Петровско-Разумовская" (северный вестибюль, до 15 мая);

"Пионерская" (платформа и западный вестибюль, до 30 апреля);

"Полежаевская" (восточный вестибюль, до 30 декабря).

Перекрытия дорог

До апреля ограничено движение на участке 1-й Тверской Ямской улицы от Тверской Заставы до улицы Юлиуса Фучика. Перекрыт левый ряд по направлению в сторону центра, там ведут работы по благоустройству.



До 25 января 2018 года из-за строительства участка Люблинско-Дмитровской линии метро перекрыт Локомотивный проезд от 3-го Нижнелихоборского проезда до Станционной улицы.

Фото: dt.mos.ru



Также в выходные будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:



на улице Скаковая от дома 30, строения 2 до дома 15, строение 21 (до 20 апреля);

на улице Верхняя в районе дома 15, строение 21 (до 20 мая);

на улице Нижняя от дома 11 до дома 9 (до 25 мая);

Фото: ТАСС/Юрий Машков





Рождественский бульвар от улицы Сретенка до Трубной (до 25 апреля);

улица Трубная в районе дома № 2 (до 19 марта);

улица Сретенка в районе дома № 1 (до 25 апреля);

Фото: dt.mos.ru

Проезд для автомобилей ограничен до 15 апреля на улице Николоямская от дома № 52, строение 1 до дома № 54, строение 1.

Фото: dt.mos.ru

Изменения в движении общественного транспорта

С 11 марта по 21 марта изменится маршрут автобуса № 111. Он будет ездить по улице Лебедева вместо Менделеевской улицы и улицы Академика Хохлова.

Также с 11 марта изменятся маршруты следования нескольких автобусов в районе Калужского шоссе. Это позволит повысить скорость движения на данном участке.

Речь идет об автобусах № 398, 433, 503, 508, 891. Они будут следовать по основной части Калужского шоссе через тоннель в районе поселка Газопровод. Кроме того, остановка "Ашан" для них при следовании к станции метро "Теплый Стан" переносится на основную часть Калужского шоссе.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Из-за проведения футбольного матча "Спартак" – "Анжи" 12 марта изменятся маршруты автобусов № 904 и 904к. Они не будут следовать по дублерам Волоколамского шоссе и по Волоколамской эстакаде в обоих направлениях.

Также эти автобусы не будут останавливаться на остановке "Метро "Тушинская". Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках "Клуб имени Чкалова" (при следовании из центра) и "Река Сходня" (в центр).

Кроме того, 12 марта автобусы № 2, 210, 266, 400т, 614, 631, 640, 741, 930 могут курсировать с увеличенными интервалами.

Изменения будут действовать с 17:30 и до окончания матча на стадионе "Спартак".