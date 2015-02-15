В антикризисный план вошли соцзащита граждан и поддержка бизнеса - Собянин

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Главными пунктами антикризисного плана 2015 года станут: социальная защита граждан, поддержка бизнеса, строительного сектора, транспорта, импортозамещение и развитие собственной экономики. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Социальные льготы будут сохранены и в настоящее время составляют порядка 328 миллиардов рублей. Кроме того, из резервного фонда дополнительно выделено один миллиард 700 миллионов "для точечной адресной поддержки".

Что касается бизнеса, то общий объем ежегодной финансовой поддержки будет составлять около 50 миллиардов рублей.

"Это и льготы, и пониженная арендная плата за недвижимость, которую мы сдаем в аренду, особенно для малого бизнеса. Это и отсрочка платежей по аренде при переводе в ту или иную категорию земель при начале строительства. И субсидирование процентных ставок, и развитие инновационного бизнеса, - отметил Сергей Собянин.