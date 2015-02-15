Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

15 февраля, 14:15

В антикризисный план вошли соцзащита граждан и поддержка бизнеса - Собянин

мэр Москвы бизнес социальная защита поддержка бизнеса Сергей Собянин антикризисный план

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Главными пунктами антикризисного плана 2015 года станут: социальная защита граждан, поддержка бизнеса, строительного сектора, транспорта, импортозамещение и развитие собственной экономики. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Социальные льготы будут сохранены и в настоящее время составляют порядка 328 миллиардов рублей. Кроме того, из резервного фонда дополнительно выделено один миллиард 700 миллионов "для точечной адресной поддержки".

Что касается бизнеса, то общий объем ежегодной финансовой поддержки будет составлять около 50 миллиардов рублей.

"Это и льготы, и пониженная арендная плата за недвижимость, которую мы сдаем в аренду, особенно для малого бизнеса. Это и отсрочка платежей по аренде при переводе в ту или иную категорию земель при начале строительства. И субсидирование процентных ставок, и развитие инновационного бизнеса, - отметил Сергей Собянин.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать