Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

11 июля 2014, 12:51

Мэр поздравил сотрудников 9-го арбитражного суда с 10-летием инстанции

мэр Москвы арбитражные суды Сергей Собянин

Мэр Москвы вручил награды сотрудникам 9-го арбитражного суда Москвы

Сергей Собянин посетил Арбитражный апелляционный суд (ААС) столицы. 11 июля судебная инстанция отмечает десятилетие.

"С большим удовольствием поздравляю вас с первым юбилеем 9-го арбитражного апелляционного суда. 10 лет - казалось бы, небольшой срок, но тот объем задач, который вы решали в этот период, просто огромен", - обратился мэр Москвы к работникам ААС.

Он подчеркнул, что экономика региона во многом зависит от качества работы арбитражного апелляционного суда. "Тот объем задач, который приходится решать вам, нельзя сопоставить ни с одним другим регионом", - заявил Собянин.

Мэр отметил, что инвестиции в экономику Москвы ежегодно превышают отметку в триллион рублей. Благодаря таким вливаниям инвесторов в столице ведется интенсивное строительство и реконструкция исторических зданий. При этом возникает немало конфликтных ситуаций между подрядчиками, застройщиками, бизнесменами, и все такие моменты приходится улаживать в арбитражном суде.

"Часть этих конфликтов приходит сюда, в ваши стены за решением, и от того, как вы решаете эти вопросы, какую ответственность берете на себя, во многом зависит развитие города", - подчеркнул Собянин.

После вступительного слова мэр вручил награды сотрудникам ААС. Судье Наталье Акуловой присвоено звание "Почетный юрист Москвы". Другой судье - Евгении Пронниковой - объявлена благодарность. Кроме того, Собянин вручил письма с благодарностью за добросовестный труд судье Наталье Юрковой, помощнику судьи Кристине Петуховой и ведущему специалисту 3-го разряда Людмиле Елохиной.

Арбитражный апелляционный суд

Арбитражный апелляционный суд - орган судебной власти, основной задачей которого является проверка обоснованности решений арбитражных судов России. Таким образом, решения арбитражных судов можно обжаловать в ААС.

Кроме того, апелляционные суды могут пересматривать вердикты в случае вновь открывшихся обстоятельств дела и обращаться в Конституционный суд с просьбой проверить законы на соответствии Конституции РФ. Арбитражный апелляционный суд также может выступать с предложениями по вносу правок в законы.

Что касается арбитражных судов первой инстанции, то они специализируются на рассматрении споров между предпринимателями.

Всего в России 20 арбитражных апелляционных судов. В Москве находятся два из них: суд №9 (проезд Соломенной Сторожки, д.12) и суд №10. Первый из них рассматривает дела горожан, а второй - жителей Московской области. Председателем ААС Москвы является Игорь Гладков (ул. Садовническая, д.68/70, стр.1).

Отметим, что за год столичный ААС рассматривает более 30 тысяч дел. В 2011 году в арбитражный апелляционный суд поступило более 35 тысяч жалоб, из которых 33 тысячи были приняты к рассмотрению. ААС пересмотрел более тысячи решений суда первой инстанции, а свыше трех тысяч вердиктов было отменено.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать