Мэр поздравил сотрудников 9-го арбитражного суда с 10-летием инстанции

Мэр Москвы вручил награды сотрудникам 9-го арбитражного суда Москвы

Сергей Собянин посетил Арбитражный апелляционный суд (ААС) столицы. 11 июля судебная инстанция отмечает десятилетие.

"С большим удовольствием поздравляю вас с первым юбилеем 9-го арбитражного апелляционного суда. 10 лет - казалось бы, небольшой срок, но тот объем задач, который вы решали в этот период, просто огромен", - обратился мэр Москвы к работникам ААС.

Он подчеркнул, что экономика региона во многом зависит от качества работы арбитражного апелляционного суда. "Тот объем задач, который приходится решать вам, нельзя сопоставить ни с одним другим регионом", - заявил Собянин.

Мэр отметил, что инвестиции в экономику Москвы ежегодно превышают отметку в триллион рублей. Благодаря таким вливаниям инвесторов в столице ведется интенсивное строительство и реконструкция исторических зданий. При этом возникает немало конфликтных ситуаций между подрядчиками, застройщиками, бизнесменами, и все такие моменты приходится улаживать в арбитражном суде.

"Часть этих конфликтов приходит сюда, в ваши стены за решением, и от того, как вы решаете эти вопросы, какую ответственность берете на себя, во многом зависит развитие города", - подчеркнул Собянин.

После вступительного слова мэр вручил награды сотрудникам ААС. Судье Наталье Акуловой присвоено звание "Почетный юрист Москвы". Другой судье - Евгении Пронниковой - объявлена благодарность. Кроме того, Собянин вручил письма с благодарностью за добросовестный труд судье Наталье Юрковой, помощнику судьи Кристине Петуховой и ведущему специалисту 3-го разряда Людмиле Елохиной.