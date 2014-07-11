Мэр поздравил сотрудников 9-го арбитражного суда с 10-летием инстанции

Сергей Собянин посетил Арбитражный апелляционный суд (ААС) столицы. 11 июля судебная инстанция отмечает десятилетие.
"С большим удовольствием поздравляю вас с первым юбилеем 9-го арбитражного апелляционного суда. 10 лет - казалось бы, небольшой срок, но тот объем задач, который вы решали в этот период, просто огромен", - обратился мэр Москвы к работникам ААС.
Он подчеркнул, что экономика региона во многом зависит от качества работы арбитражного апелляционного суда. "Тот объем задач, который приходится решать вам, нельзя сопоставить ни с одним другим регионом", - заявил Собянин.
Мэр отметил, что инвестиции в экономику Москвы ежегодно превышают отметку в триллион рублей. Благодаря таким вливаниям инвесторов в столице ведется интенсивное строительство и реконструкция исторических зданий. При этом возникает немало конфликтных ситуаций между подрядчиками, застройщиками, бизнесменами, и все такие моменты приходится улаживать в арбитражном суде.
"Часть этих конфликтов приходит сюда, в ваши стены за решением, и от того, как вы решаете эти вопросы, какую ответственность берете на себя, во многом зависит развитие города", - подчеркнул Собянин.
После вступительного слова мэр вручил награды сотрудникам ААС. Судье Наталье Акуловой присвоено звание "Почетный юрист Москвы". Другой судье - Евгении Пронниковой - объявлена благодарность. Кроме того, Собянин вручил письма с благодарностью за добросовестный труд судье Наталье Юрковой, помощнику судьи Кристине Петуховой и ведущему специалисту 3-го разряда Людмиле Елохиной.
Арбитражный апелляционный судАрбитражный апелляционный суд - орган судебной власти, основной задачей которого является проверка обоснованности решений арбитражных судов России. Таким образом, решения арбитражных судов можно обжаловать в ААС.
Кроме того, апелляционные суды могут пересматривать вердикты в случае вновь открывшихся обстоятельств дела и обращаться в Конституционный суд с просьбой проверить законы на соответствии Конституции РФ. Арбитражный апелляционный суд также может выступать с предложениями по вносу правок в законы.
Что касается арбитражных судов первой инстанции, то они специализируются на рассматрении споров между предпринимателями.
Всего в России 20 арбитражных апелляционных судов. В Москве находятся два из них: суд №9 (проезд Соломенной Сторожки, д.12) и суд №10. Первый из них рассматривает дела горожан, а второй - жителей Московской области. Председателем ААС Москвы является Игорь Гладков (ул. Садовническая, д.68/70, стр.1).
Отметим, что за год столичный ААС рассматривает более 30 тысяч дел. В 2011 году в арбитражный апелляционный суд поступило более 35 тысяч жалоб, из которых 33 тысячи были приняты к рассмотрению. ААС пересмотрел более тысячи решений суда первой инстанции, а свыше трех тысяч вердиктов было отменено.