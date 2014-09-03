Собянин предложил наполнить столичный рынок российскими продуктами

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Сергей Собянин предложил наполнить московский рынок продуктами отечественных производителей. Об этом он заявил в среду на очередном заседании штаба по защите прав и законных интересов субъектов предприни­мательской деятельности в Москве.

Во вторник мэр Москвы открыл первый российский агрокластер, расположенный на Калужском шоссе. Предполагается, что он позволит повысить качество свежих продуктов на столичных прилавках, а также будет способствовать снижению темпов "продовольственной инфляции".

"Вчера мы открыли новый современный логистический центр, который позволит хозяйственному бизнесу без посредников, в комфортной атмосфере реализовать свою продукцию на московском рынке. Необходимо продумать мероприятия, как ускорить открытие еще нескольких таких же агрокластеров по периметру Москвы для того, чтобы большинство товаров, которые приходят на торговые предприятия Москвы, приходили по такой же цивилизованной схеме", - рассказал мэр Москвы.

Он добавил, что необходимо также продолжать работу с регионами - развивать региональные ярмарки, а также ярмарки выходного дня, предпочитая их торговым сетям, крупным магазинам и переработчикам пищевой продукции.

Мэр Москвы открыл первый столичный агрокластер

Москва является крупнейшим потребителем продовольствия в стране - суточная потребность столицы в продовольствии составляет 33 тысячи тонн. При этом, чтобы снабжать Москву и близлежащие регионы свежими продуктами, необходимо построить 3-4 современных агрокластера.

Впервые о решении создавать около Москвы крупные оптовые рынки с логистическими центрами власти сообщили весной 2012 года. Эти агропродовольственные кластеры должны обеспечить для фермеров вход на столичный рынок, сократить количество звеньев между производителем продовольствия и конечным потребителем и уменьшить издержки магазинов на 30-40%.

Фото: Агентство "Москва"

Тогда власти планировали привлечь в качестве арендаторов предприятия Новогородской, Тамбовской, Калужской, Рязанской и Смоленской областей.

Отметим также, что в июле Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект, согласно которому столичное правительство будет предоставлять льготы владельцам агропромышленных кластеров, организующим хранение, переработку и оптовую продажу продуктов с использованием современной материально-технической базы и применением принципов логистики.

Так, в Москве могут появиться управляющие компании агрокластеров. При регистрации подобной компании к ее руководству будут предъявляться определенные требования, в числе которых - использование современных технологий и методов логистики. Управляющая компания будет координировать деятельность предприятий, размещенных на территории кластера, и организовывать логистические услуги.

В то же время Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что усилит контроль за компаниями с иностранным капиталом на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

"Москва в цифрах": Продуктовая корзина москвича

Это решение коснется рынка молока и затронет таких крупных производителей, как "Вимм Билль Данн" (Pepsi Co) и "Юнимилк" (Danone), а также рынка пищевых дрожжей: группа компаний "Лесафр" (Франция), а также крупных ритейлеров с иностранным капиталом.

По словам экспертов, под пристальное внимание ФАС могут попасть "Ашан", X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), Metro Cash&Carry, Billa и другие. В частности, их станут активнее штрафовать за не вовремя или не полном объеме поданные в ФАС документы.

Кроме того, ФАС посоветовала российским ритейлерам закупать продукты на аукционах. Это должно позволить контролировать поведение поставщиков.

Ведомство указывает на свою многолетнюю практику пресечения сговоров на торгах. Также аукционы по продуктам помогут упростить отношения между поставщиками и розничными продавцами в условиях санкций.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Напомним, что 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.