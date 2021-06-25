Врачи объяснили, нужно ли делать тест на антитела перед прививкой от коронавируса

На фоне нововведений, касающихся вакцинации от коронавируса 60% сотрудников сферы услуг, жители столицы начали активно сдавать тесты на антитела. В городских поликлиниках полная запись, попасть на анализ в платную лабораторию тоже проблематично. Вместе с тем в Оперштабе Москвы заявили, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Врачи рассказали Москве 24, нужно ли сдавать тест на антитела перед тем, как сделать прививку.



Фото: Москва 24/юлия Иванко

Нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса?

В Роспотребнадзоре рассказали, что не нужно специально делать тест на антитела к коронавирусной инфекции. Для отказа от прививки отсутствие такого анализа поводом не является. Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, с чем это связано.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Независимо от того, какой титр антител у вас есть против инфекции, вы можете совершенно спокойно пойти на вакцинацию. И этот титр, если он у вас есть, еще больше увеличится. А если его вообще нет, то, соответственно, он появится.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова добавила, что неизвестно, защищают ли антитела, выработанные после болезни, от последующих заражений коронавирусом. Делать тест перед вакцинацией бессмысленно, подчеркнула она.

"Они (антитела. – Прим. ред.) могут быть как реакция на то, что заболевание было, но насколько они активны, насколько способны уничтожить вирус, попадающий в организм? Чтобы это понять, нужны другие, более сложные исследования, которые так рутинно не делают лаборатории", – сказала врач.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Может ли наличие антител негативно сказаться на процессе прививки?

Чернышова уверена, что никаких негативных последствий в таком случае быть не может. "Даже с высоким уровнем антител прививаться можно. Это не даст никаких избыточных реакций. Негативных последствий от этого никаких нет, это сегодня подтверждают ученые, ведущие вирусологи", – пояснила специалист.

Об этом же заявил Владимир Болибок. По словам иммунолога, наличие антител только усиливает эффект от прививки.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог Если антитела есть после перенесенного заболевания или даже после предыдущей прививки, это говорит о том, что иммунная система знакома с антигеном. И, если вы при прививке еще раз такой антиген покажете, иммунная система на него очень хорошо среагирует: будет высокий и продолжительный иммунный ответ.

В качестве примера врач привел вакцинацию детей от коклюша, дифтерии и столбняка (КДС). "Когда вакцинируем детей, мы же не проверяем антитела перед следующей прививкой. Априори подразумеваем, что иммунная система уже вырабатывает эти антитела. Мы только делаем снова прививку, чтобы этот титр был как можно выше", – пояснил иммунолог.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасет ли наличие антител от заражения коронавирусом так же, как прививка?

По словам Чернышовой, от дальнейшего заражения коронавирусом защищают и антитела, и вакцинация.

"Антитела могут двумя путями появиться: после перенесенного заболевания или после сделанной прививки. Но считается, что прививка дает более длительную защиту и более высокий уровень защиты, чем перенесенное заболевание", – заявила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Привитый человек защищен гораздо лучше, чем переболевший, как ни странно. Более точное дозирование, введение антигенов дает большую защиту. Можно переболеть в очень легкой форме и не получить достаточного запаса антител, а прививка дает хороший уровень. Нужно всем быстро привиться и забыть коронавирус, как дурной сон.

Владимир Болибок добавил, что вакцинированный человек легче переносит коронавирусную инфекцию. "Если вы привились, то в случае заболевания практически на 97% защищены от коронавируса по старому штамму, а с новым штаммом прививка дает примерно 90–91% защиты, если говорить про "Спутник V", – подытожил он.

Ранее на базе 19 детских поликлиник Москвы открылись новые центры вакцинации. Также на два часа продлили время работы всех 119 прививочных центров. Теперь вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно ежедневно с 08:00 до 22:00.

Чтобы сделать прививку на базе городских поликлиник, необходимо предварительно записаться. Без нее вакцинироваться можно в павильонах "Здоровая Москва", торговых центрах и других общественных местах.