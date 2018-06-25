Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

25 июня 2018, 13:37

Москва 24 покажет, как и когда нужно оказывать первую помощь

медицина здоровье общество

26 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме – "Первая помощь: когда и как ее оказывать".

При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и назначить лечение. Однако при легких травмах, обмороках, ожогах или в ожидании бригады врачей необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Как это сделать, чтобы не навредить? Этому и будет посвящена лекция заведующего отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, телеведущего Алексея Безымянного.

Слушатели узнают, что делать при:

  • порезах, ушибах и гематомах;
  • ожогах и укусах;
  • перегревании и переохлаждении;
  • отравлении;
  • асфиксии;
  • обострении хронических заболеваний.

Мероприятие пройдет при поддержке департамента здравоохранения, в рамках лектория "Бегу к врачу". Прямую трансляцию смотрите 26 июня в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать