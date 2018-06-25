Москва 24 покажет, как и когда нужно оказывать первую помощь

26 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме – "Первая помощь: когда и как ее оказывать".
При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и назначить лечение. Однако при легких травмах, обмороках, ожогах или в ожидании бригады врачей необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Как это сделать, чтобы не навредить? Этому и будет посвящена лекция заведующего отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, телеведущего Алексея Безымянного.
Слушатели узнают, что делать при:
- порезах, ушибах и гематомах;
- ожогах и укусах;
- перегревании и переохлаждении;
- отравлении;
- асфиксии;
- обострении хронических заболеваний.
Мероприятие пройдет при поддержке департамента здравоохранения, в рамках лектория "Бегу к врачу". Прямую трансляцию смотрите 26 июня в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.