Москва 24 покажет, как и когда нужно оказывать первую помощь

26 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме – "Первая помощь: когда и как ее оказывать".

При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и назначить лечение. Однако при легких травмах, обмороках, ожогах или в ожидании бригады врачей необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Как это сделать, чтобы не навредить? Этому и будет посвящена лекция заведующего отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, телеведущего Алексея Безымянного.

Слушатели узнают, что делать при:



порезах, ушибах и гематомах;

ожогах и укусах;

перегревании и переохлаждении;

отравлении;

асфиксии;

обострении хронических заболеваний.

Мероприятие пройдет при поддержке департамента здравоохранения, в рамках лектория "Бегу к врачу". Прямую трансляцию смотрите 26 июня в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.