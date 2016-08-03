Московский музыкальный полумарафон пройдет 14 августа

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Музыкальный полумарафон пройдет в столице 14 августа. Он станет последним этапом подготовки к Московскому марафону, сообщают организаторы мероприятия.

В забеге примут участие более десяти тысяч человек. Бегунам предстоит пробежать 21,1 километра по центру города. Их маршрут пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным столицы.

В рамках марафона состоятся соревнования хендбайкеров – в этом виде спорта велосипед приводят в движение руки спортсмена.

Всю дистанцию участники пробегут под музыку. Более 25 музыкальных коллективов вдоль трассы будут задавать темп и настроение бегунам. Кроме того, на финише для участников и болельщиков выступят группы "Кудри" и Check.

В прошлом году в Музыкальном полумарафоне приняли участие шесть тысяч человек.

Дистанция в 21,1 километра уже стала традиционной для этого полумарафона. Для желающих пробежать более короткую дистанцию в десять километров, эта возможность будет в начале осени. 25 сентября состоится Московский марафон, на который зарегистрировались уже более 22 тысяч человек.