Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2016, 17:12

Спорт

Московский музыкальный полумарафон пройдет 14 августа

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Музыкальный полумарафон пройдет в столице 14 августа. Он станет последним этапом подготовки к Московскому марафону, сообщают организаторы мероприятия.

В забеге примут участие более десяти тысяч человек. Бегунам предстоит пробежать 21,1 километра по центру города. Их маршрут пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным столицы.

В рамках марафона состоятся соревнования хендбайкеров – в этом виде спорта велосипед приводят в движение руки спортсмена.

Всю дистанцию участники пробегут под музыку. Более 25 музыкальных коллективов вдоль трассы будут задавать темп и настроение бегунам. Кроме того, на финише для участников и болельщиков выступят группы "Кудри" и Check.

В прошлом году в Музыкальном полумарафоне приняли участие шесть тысяч человек.

Дистанция в 21,1 километра уже стала традиционной для этого полумарафона. Для желающих пробежать более короткую дистанцию в десять километров, эта возможность будет в начале осени. 25 сентября состоится Московский марафон, на который зарегистрировались уже более 22 тысяч человек.

Ссылки по теме


марафоны соревнования забеги свежий воздух Музыкальный полумарафон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика