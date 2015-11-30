Живые поэты: Миша Селифанов

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Миши Селифанова из Риги.
***
лишний человек,
лишний.
бормочет
что-то
чуть слышно.
бродит
медленно.
медленно
дышит.
смотрит в ботинки,
смотрит в булыжник
а надо бы
выше.
на сосны,
яблони, вишни.
похож
на бездомного,
нищего
по глазам.
по глазам
ищет
ближнего.
лишний человек.
лишний
в трамвае,
в дверях,
в жизни.
сидит,
замерев,
неподвижно.
сидит
посреди
затишья.
человек
оказался
лишним.
просто так
вышло.
вернее –
не вышло,
неловко и
никудышно.
пусть поможет
всевышний
каждому,
каждому лишнему.
а большего
не напишешь.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: