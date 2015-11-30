Живые поэты: Миша Селифанов

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Миши Селифанова из Риги.

Город: Рига (Латвия) Возраст: 28 лет Любимые поэты: Очеретянский, Сергеев, Бурлюк

***

лишний человек,

лишний.

бормочет

что-то

чуть слышно.

бродит

медленно.

медленно

дышит.

смотрит в ботинки,

смотрит в булыжник

а надо бы

выше.

на сосны,

яблони, вишни.

похож

на бездомного,

нищего

по глазам.

по глазам

ищет

ближнего.

лишний человек.

лишний

в трамвае,

в дверях,

в жизни.

сидит,

замерев,

неподвижно.

сидит

посреди

затишья.

человек

оказался

лишним.

просто так

вышло.

вернее –

не вышло,

неловко и

никудышно.

пусть поможет

всевышний

каждому,

каждому лишнему.

а большего

не напишешь.

Авторские орфография и пунктуация сохранены