30 ноября 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Миша Селифанов

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Миши Селифанова из Риги.

  • Город: Рига (Латвия)
  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Очеретянский, Сергеев, Бурлюк

    • ***
    лишний человек,
    лишний.
    бормочет
    что-то
    чуть слышно.
    бродит
    медленно.
    медленно
    дышит.
    смотрит в ботинки,
    смотрит в булыжник
    а надо бы
    выше.
    на сосны,
    яблони, вишни.
    похож
    на бездомного,
    нищего
    по глазам.
    по глазам
    ищет
    ближнего.
    лишний человек.
    лишний
    в трамвае,
    в дверях,
    в жизни.
    сидит,
    замерев,
    неподвижно.
    сидит
    посреди
    затишья.
    человек
    оказался
    лишним.
    просто так
    вышло.
    вернее –
    не вышло,
    неловко и
    никудышно.
    пусть поможет
    всевышний
    каждому,
    каждому лишнему.
    а большего
    не напишешь.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Главное

