Романы Пелевина и Сорокина поборются за премию "Большая книга"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Новые романы Виктора Пелевина и Владимира Сорокина вошли в лонг-лист премии "Большая книга". Полный список, состоящий из 30 претендентов, опубликован на сайте премии.

Помимо романов "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" Пелевина и "Манарага" Сорокина в длинный список вошли "Катаев: "Погоня за вечной весной" Сергея Шаргунова и "Бабий ветер" Дины Рубиной.

Экспертами премии в этом году выступили заведующий отделом прозы в журнале "Октябрь" Алексей Андреев, заведующая отделом прозы в журнале "Знамя" Елена Холмогорова, главный редактор портала "Словари XXI века" Алексей Михеев, журналист Александр Сенин и литературный критик Дмитрий Самойлов.

На соискание премии было выдвинуто 203 книги и рукописи из разных городов России и мира.

Список финалистов огласят до 31 мая, а лауреатов назовут до 30 ноября. Ежегодно присуждается три премии, каждая из которых имеет соответствующий денежный эквивалент.

Писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая становились победителями "Большой книги" в прошлые годы