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Культура

08 июля 2014, 16:34

Про кино: Александр Котт расскажет о работе над "Брестской крепостью"

лекции Брестская крепость встречи Александр Котт Игорь Угольников кино смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции

Анна Меликян, Анна Цуканова и Александр Котт во время церемонии закрытия XXV фестиваля "Кинотавр". Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 8 июля, в 19.00 в кинотеатре "Ролан" пройдет открытая встреча с режиссером, победителем "Кинотавра 2014" Александром Коттом. Посмотреть встречу онлайн можно будет на сайте сетевого издания M24.ru.

Кроме того, в этот день пройдет показ фильма Александра Котта "Брестская крепость". Картину представит продюсер и автор идеи Игорь Угольников.

  • Когда: 8 июля в 19:00
  • Кто: режиссер Александр Котт и продюсер Игорь Угольников
  • О чем: о работе над фильмом "Брестская крепость"
  • Кому смотреть: всем, интересующимся кинематографом


Трансляция завершена.

Напомним, фильм "Брестская крепость" рассказывает об обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны.

Фильм рассказывает о главных трех очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

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