Про кино: Александр Котт расскажет о работе над "Брестской крепостью"

Анна Меликян, Анна Цуканова и Александр Котт во время церемонии закрытия XXV фестиваля "Кинотавр". Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 8 июля, в 19.00 в кинотеатре "Ролан" пройдет открытая встреча с режиссером, победителем "Кинотавра 2014" Александром Коттом. Посмотреть встречу онлайн можно будет на сайте сетевого издания M24.ru.

Кроме того, в этот день пройдет показ фильма Александра Котта "Брестская крепость". Картину представит продюсер и автор идеи Игорь Угольников.

Когда: 8 июля в 19:00

8 июля в 19:00 Кто: режиссер Александр Котт и продюсер Игорь Угольников

режиссер Александр Котт и продюсер Игорь Угольников О чем: о работе над фильмом "Брестская крепость"

о работе над фильмом "Брестская крепость" Кому смотреть: всем, интересующимся кинематографом



Трансляция завершена.

Напомним, фильм "Брестская крепость" рассказывает об обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны.

Фильм рассказывает о главных трех очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.