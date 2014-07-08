Про кино: Александр Котт расскажет о работе над "Брестской крепостью"

Анна Меликян, Анна Цуканова и Александр Котт во время церемонии закрытия XXV фестиваля "Кинотавр". Фото: ИТАР-ТАСС
Во вторник, 8 июля, в 19.00 в кинотеатре "Ролан" пройдет открытая встреча с режиссером, победителем "Кинотавра 2014" Александром Коттом. Посмотреть встречу онлайн можно будет на сайте сетевого издания M24.ru.
Кроме того, в этот день пройдет показ фильма Александра Котта "Брестская крепость". Картину представит продюсер и автор идеи Игорь Угольников.
- Когда: 8 июля в 19:00
- Кто: режиссер Александр Котт и продюсер Игорь Угольников
- О чем: о работе над фильмом "Брестская крепость"
- Кому смотреть: всем, интересующимся кинематографом
Трансляция завершена.
Напомним, фильм "Брестская крепость" рассказывает об обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны.
Фильм рассказывает о главных трех очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.