Собянин открыл линию по производству лекарств в технопарке "Строгино"

В технопарке "Строгино" запустили новую линию по производству лекарств

Сергей Собянин открыл в технопарке "Строгино" линию по производству инновационных лекарств на основе пептидов – веществ, которые участвуют в регенерации клеток.

В частности, в технопарке будут создавать препарат для улучшения мозгового кровообращения и профилактики инсульта, а также лекарство от расстройств центральной нервной системы. Разработчиком выступает Институт молекулярной генетики РАН.

Запуск новой линии позволит увеличить объем производства более чем в шесть раз – с 600 тысяч до 4 миллионов флаконов в год. Отметим, что компания-производитель лекарств размещается в Строгине с 2010 года и относится к резидентам технопарка.

"В технопарке "Строгино" открылось производство препаратов для профилактики и лечения инсультов. Это важнейшее направление - препараты уменьшат смертность от этой болезни, которая является одной из самых главных проблем в медицине", - сказал мэр.

Как компании получить статус технологического парка

Замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан добавил, что сейчас в городе формируются еще несколько подобных производственных проектов, причем "для небольших предприятий инфраструктуру формируют столичные власти, а крупные делают все сами".

"Раньше часто можно было наблюдать, как в России открывалось производство фармацевтической продукции, но по сути это была упаковка готовых изделий, а не изготовление. В "Строгине" же продукт проходит полный цикл - от исследований до выпуска", - подчеркнул он.

Также Собянин посетил центр инновационных технологий "Аллель" - первую в России лабораторию, которая может проводить генотипирование (определение предрасположенности человека к определенным заболеваниям).

Добавим, месяц назад мэр Москвы открыл линию по изготовлению электронной оптики в технополисе "Москва". Элементы электронной оптики будут внедрять в машины, которые применяются для создания микросхем, полупроводниковых приборов и наноструктур.

Как развиваются технополисы Москвы

Технопарк "Строгино" был создан в 2007 году. В его состав входят пре-инкубатор, предоставляющий место командам, разрабатывающим проекты (максимум на год); бизнес-инкубатор для компаний, оформляющих идеи в работающий проект (до трех лет), собственно технопарк – производственные, складские и офисные помещения, и сервисная зона - площадка для компаний, обслуживающих малые предприятия.

С 2010 года площади технопарка используются на 95% - там находятся 50 компаний, семь из них имеют статус резидента. Из бизнес-инкубатора за пять лет вышли 120 компаний, 75% из них продолжают работать.

Всего к 2017 году в столице могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Как отметил Сергей Собянин, в 2014 году году закончится стройка технопарка МФТИ и инноцентра Сколково. "Также столичные власти создадут координационный штаб по развитию отечественного производства для импортозамещения, который будет помогать нашим предприятиям", - сказал мэр. Кроме того, до конца года планируется присвоить статус технопарка еще трем предприятиям.

Какие льготы предоставляют технопаркам

Для резидентов технопарков правительство Москвы установливает льготы: речь идет об освобождении от уплаты налога на имущество, а также об установлении для резидентов пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемого в бюджет города.

Налоговая ставка для подобных организаций составит 13,5% в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории технополиса, технопарка или индустриального парка.

Льготы предоставляются на 10 лет с момента присвоения организации статуса резидента или управляющей организации технополиса, технопарка или индустриального парка.