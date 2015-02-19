На Боровицкой башне Кремля нашли самое древнее изображение российского герба

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

На Боровицкой башне Кремля обнаружили древнейшее из известных изображений российского герба. Об этом в четверг, 19 февраля, M24.ru сообщил автор открытия.

Как пояснил M24.ru автор открытия, архитектор Дмитрий Петров, находка была сделана около двух лет назад. Научные статьи об открытии были опубликованы в журнале "Российская археология". На данный момент ученым удалось предварительно датировать белокаменное рельефное изображение 1490 годом.

До сих пор самым древним изображением двуглавого орла считался оттиск на золотой печати великого князя Ивана Третьего, который относится к 1497 году.

Кроме герба на Боровицкой башне нашли еще два барельефа: они изображают всадника с поднятым над головой мечом и льва со змеем. Автором рельефных изображений на Боровицкой башне мог быть архитектор Пьетро Антонио Солари, считает Петров. На возраст герба указывает тот факт, что он вмонтирован в Боровицкую башню на большой высоте - 18 метров. Ученые предполагают, что создать его могли именно в год возведения башни, то есть в 1490 году.

Как добавляет ТАСС, ученые сообщили об открытии в письме Евгению Мурову, директору Федеральной службы охраны (ФСО), в ведении которой находится территория Кремля. Исследователи написали, что найденные объекты нуждаются в реставрации и консервации.

По данным агентства, Муров поддержал предложение ученых. Однако воплощение идеи исследователей потребует изменения графика реставрационных работ, проводимых сейчас на стенах Кремля. Скорее всего, Боровицкая башня будет закрыта на реставрацию вне очереди, после завершения работ на Спасской башне, в конце весны, пишет ТАСС.