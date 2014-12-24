В КЦ ЗИЛ расскажут об особенностях индийской классической музыки

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В рамках цикла музыкально-образовательных встреч "В поисках утраченного звука" в Культурном центре ЗИЛ 16 января организуют мероприятие, посвященное индийской классической музыке. Проведет встречу Павел "Правин" Новиков – музыкант, овладевший игрой на индийских инструментах табла и флейте бансури.

"Индийскую традицию Павел перенял от легендарного Харш Вардана – ученика Харипрасада Чаурасии, одного из величайших ныне живущих мастеров игры на бансури. Павел является основателем известной этно-фьюжн команды Safety Magic, автором и исполнителем собственной музыки, соединяющей восточные и западные традиции", - сообщили департаменте культуры Москвы.

Помимо увлекательного рассказа о традициях, которые чтут индийские музыканты, посетителей ждут показы документальных фильмов о творчестве Харипрасада Чаурасии и суфийской духовной музыке.

В ходе встречи посетители узнают, какое влияние индийская музыка оказала на европейскую и русскую музыкальные культуры.

Вход свободный. Необходима регистрация.