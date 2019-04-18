Где бьется пульс: главные вечеринки выходных

"Душевные" сейшены и крутые рейвы – Виктор Майклсон рассказывает, где танцевать и слушать техно в ближайшие две недели. Особенно если вам 63 (как ему).

Фото: Дмитрий Чунтул

Время ускорилось и все чаще вспоминаешь: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis". Да, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, древние не соврут! Меняется все – ценности, lifestyle, музыкальные пристрастия. Лучше всех сказала об этом Даша Малыгина на закрытии "Симачева": "Наша молодость – это здесь. Будет ли для нас такое место? Для другой молодежи, наверное, будет, а для нас, наверное, нет".