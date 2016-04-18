Пианист Даниил Трифонов: "Иногда перед выступлением я сочиняю музыку"

Фото: facebook.com/daniiltrifonov

Сегодня в Большом зале консерватории пройдет гала-концерт фестиваля "Дорогами Просекко" (художественным руководителем является Юрий Башмет). Среди участников пианист Даниил Трифонов, чья карьера молниеносно взлетела благодаря победе на XIV конкурсе Чайковского (музыкант стал обладателем Гран-при). В его графике концерты в самых престижных залах Европы и Америки. Его ждут и любят в Японии. В Москве Трифонов даст два концерта в апреле – первый с Юрием Башметом, второй – с Валерием Гергиевым. Накануне этих событий журналисту m24.ru Юлии Чечиковой удалось получить ответы музыканта на интересующие ее вопросы.

– На концерте 18 апреля в Москве вы будете исполнять фортепианный концерт Альфреда Шнитке. Как у вас складываются отношения с непростым творчеством этого композитора?

– В течение нескольких будущих лет я планирую расширить свой репертуар в направлении наследия музыки двадцатого века, и, конечно, творчество Альфреда Шнитке занимает в этом процессе значимое место. Ранее мне удавалось работать над такими произведениями как его виолончельная и вторая скрипичная соната, а также сюита в старинном стиле, однако еще ни разу не доводилось выступать с его произведениями на сцене. Шнитке для меня один из наиболее своеобразных композиторов, у которого в каждом произведении прослеживается его творческая сущность, свой оригинальный язык. В особенности меня всегда поражает его способность вытягивать гармоническое напряжение, порой на очень продолжительных полотнах. И, конечно, огромная радость играть этот концерт с Юрием Абрамовичем, человеком, имеющим огромный опыт исполнения его музыки.

– Есть ли у вас привычка знакомиться с существующими записями перед разбором еще незнакомого произведения? Существуют ли для вас эталонные исполнения концерта Шнитке?

– Конечно, желательно иметь представление о различных интерпретациях разучиваемых произведений, однако в итоге музыкант должен пропустить через себя музыку, а не ее интерпретацию. Из существующих записей наиболее близко мне исполнение этого концерта пианистом, для которого он был написан – Владимиром Крайневым.

Фотогалерея 1 из 41



– Насколько важно для вас иметь представление о партитуре произведения целиком?

– Я сам периодически сочиняю музыку, и среди прочего у меня есть концерт для фортепиано с оркестром. Это был ценный опыт, так как во время сочинения нет никакого разделения между различными голосами и инструментами. Партия фортепиано неизбежно переплетается с оркестровой фактурой и зачастую является ее солирующей частью.

– Как часто вам удается играть собственные сочинения на концертах? Публике более интересен Даниил Трифонов как композитор или как пианист? Как относятся к вашей композиторской деятельности друзья, коллеги?

– Я сознательно концентрируюсь на классическом репертуаре, хотя в свой последний диск на Deutsche Grammophon, Rachmaninov Variations, также включил и собственное произведение – "Рахманиана". В течение нескольких будущих сезонов запланированы выступления с моим фортепианным концертом в разных странах, а также с премьерой еще не законченного двойного концерта для скрипки, фортепиано и камерного оркестра.

– Менеджмент концертных залов заинтересован в том, чтобы в программе выступления фигурировала ваша музыка? Насколько активное ваше участие в формировании программ концертов в каждой из стран?

– Думая над программой концерта, исхожу из репертуарных предпочтений, направленных на расширение исполнительского опыта в произведениях разных эпох. Как правило, существует одна программа на сезон, но она может варьироваться в зависимости от драматургической задумки. Для меня не имеет смысла играть программу, направленную исключительно с коммерческим вектором, поэтому стараюсь построить ее так, чтобы слушатель мог вынести с концерта некое новое восприятие.

– Расскажите о вашем обучении композиции. Занимаетесь ли вы с кем-то из педагогов? Участвуете в мастер-классах?

– В Москве я брал уроки у Владимира Борисовича Довганя, а в Кливленде у Кифа Фича. Конечно, с напряженным концертным графиком не часто удается уделять много времени композиции, однако наибольшая продуктивность не поддается графику, так что иногда сочиняю даже перед выступлением.

Фото: facebook.com/daniiltrifonov

– За сезон вы играете с огромным количеством оркестров самых разных стран. Так же часто меняются дирижеры. У вас уже есть собственный рейтинг коллективов, с которыми у вас сложился тесный творческий союз?

– Каждый сезон я и Сергей Бабаян играем двухрояльные речитали. Я провел пять с половиной лет в Кливленде под его руководством, и, конечно, испытываю особое доверие, когда нахожусь на сцене с профессионалом, с которым разделяю музыкальные воззрения.

– В апреле у вас еще один концерт в Москве – с Валерием Гергиевым. В программе заявлена музыка Прокофьева (к 125-летнему юбилею). Помню, вы участвовали в марафоне всех концертов Прокофьева, инициированного Валерием Абисаловичем в Мариинском театре. Ваш интерес в таких проектах имеет отношение к преемственности?

– Я считаю идею музыкальных марафонов, посвященных творчеству одного композитора, блестящей и верю в ее способность оставить значимый след, как у посвященной публики, так и у людей, только начинающих интересоваться искусством. В ноябре прошлого года прошел фестиваль Нью-Йоркского Филармонического оркестра в рамках сезона, посвященного творчеству Сергея Рахманинова, где я играл все его концерты и рапсодию. Я был поражен, когда на каждом концерте только первой программы, исполнявшейся пять дней подряд, был полный зал. Это говорит о возможности возрастающего интереса к серьезному искусству при постоянном обновлении идей.